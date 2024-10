Nach vierjähriger Pause hat der Mühlenmarkt im Rahmen der Mühlenerlebnistage im Wallhalbtal wieder großes Interesse hervorgerufen. Zehn Marktbeschicker aus der Region haben bei der Waldgaststätte Kneispermühle ihre Angebote präsentiert.

Der Mühlenmarkt bot ein breites Angebot für die zahlreichen Besucher. Für sie gab es unter anderem Teigwaren, selbstgebrannten Likören, Honig, Speiseöl und Essig. An einem Verkaufsstand wurde Obst angeboten, an einem anderen Schmuck, Kerzen und Porzellan. Schon an den Kfz-Kennzeichen auf dem Parkplatz war zu erkennen, dass auch Menschen aus den Nachbarkreisen den Mühlenmarkt besuchten.

Die Mühlentage in der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben gibt es seit 2009 – mit Ausnahme in der Corona-Pandemie. Erstmals hat der Tourismusverein zum Auftakt am Freitag mit einem Konzert auf der Weihermühle und einem bei der Kneispermühle die Verbindung der beiden touristischen Anziehungspunkte deutlich gemacht. Bei den Auftritten haben die vier Musiker der „Pälzer Cantry Bänd“ die Zuhörer unterhalten. Geboten haben sie ein Programm, das hauptsächlich aus Coverversionen internationaler Titel bestand, die sie „uff Pälzisch“ sangen. Zuvor fand beim Landhotel Weihermühle ein ökumenischer Gottesdienst statt.

Für Marktgraf Lasse Burkhardt markierten diese Mühlentage die Hälfte seiner Amtszeit. Im zurückliegenden Jahr hat er etwa 30 Termine wahrgenommen, darunter auch Dorffeste, Weihnachtsmärkte, die Herschberger Fasnacht und das „Marktgrafenmenue“ in der Gaststätte „Zum Hannes“. „Auch als Mann habe ich in diesem Amt absolut keine negativen Erfahrungen gemacht“, betont Lasse Burkhardt, der mit seinen direkten Vorgängerinnen in Kontakt steht. Am Sonntag habe er sich in erster Linie über das unerwartet schöne Wetter gefreut, das den regen Zustrom zum Markt auf der Kneispermühle und zum Biergarten verstärkt habe.