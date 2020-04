In Trulben sind viele Einwohner der Aufforderung der SPD-Ratsfraktion gefolgt und basteln, um den Ort zu verschönern und der Langeweile in Zeiten der Kontaktsperre etwas entgegenzusetzen.

Der RHEINPFALZ-Bericht Mitte des Monats habe zahlreiche Trulber auf die Mitmachaktion aufmerksam gemacht, sagte Bürgermeister Harald Hatzfeld. Während die einen kräftig basteln, machen sich andere auf den Weg, um die kleinen Kunstwerke zu suchen, die im Ort verteilt wurden, berichtete der Bürgermeister. Hauptsächlich durch die „Trulwer Stä“ – angelehnt an die Aktion Pfalzsteine – ist die Gemeinde bunter geworden.

Laut Hatzfeld haben einige Einwohner gezielt kleine Kunstwerke ausgelegt, um Mitbürgern in dieser schwierigen Zeit eine Freude zu bereiten. So habe Sabine Kuhn, die Leiterin der Kita St. Stephanus, kurz nach dem Erscheinen des RHEINPFALZ-Berichts einen bemalten Stein vorm Eingang des Kindergartens gefunden. Das Kita-Team habe sich sehr über die kleine Aufmerksamkeit eines unbekannten Künstlers gefreut.

Krokodil an der Trualbhalle

Ein gestalteter Stein der Initiatorin, der SPD-Fraktionsvorsitzenden Jacqueline Wagner, sei inzwischen vom Spickwiesenbrunnen am Ortseingang bei der Hollerdell nach kurzer Verweildauer in einem Haushalt ans Sportheim in der Ungerdelle gewandert, erzählte der Trulber Bürgermeister. Dort und am Hundeheim sind weitere Steine zu finden, ebenso auf dem Festplatz. Am Eingang der geschlossenen Trualbhalle befindet sich ein Stein mit dem Bild eines Krokodils.

Richtige Schmuckstücke hat Nadine Fritsch am 14. April gleich zum Start der Mitmachaktion hergestellt. Sie wohnt im ehemaligen Raiffeisengebäude und hat dort ein ehemaliges Blumenbeet mit gleich fünf Steinen verschönert.

Steine bis nach Dahn gewandert

Inzwischen hat die Aktion laut Hatzfeld immer mehr Fahrt aufgenommen. Viele Farbkleckse gibt es bereits im Ort. Neben den „Trulwer Stä“ finden sich Blüten aus Kronkorken am sogenannten Schlingelpfad zur katholischen Kirche. Die ersten „Trulwer Stä“ haben schon Füße bekommen und sind auf Wanderschaft gegangen: Gesichtet wurden einige von ihnen auf Eppenbrunner Gemarkung im Bereich des Ransbrunnerhofes. Andere wurden auf den Trulber Wegen eingesammelt und in der Gegend um Dahn wieder ausgelegt, wo sie Spaziergänger entdeckt haben.