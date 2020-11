Weil wegen der Coronabeschränkungen alle Martinsumzüge in der Südwestpfalz abgesagt wurden, haben sich in vielen Dörfern Kindergärten, Vereine und Privatleute Alternativen einfallen lassen. So brachten die Feuerwehren oder deren Fördervereine in Kleinsteinhausen, Maßweiler, Rieschweiler-Mühlbach und der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau Brezeln zu den Kindern, in Dellfeld übernahm das die SPD, in Reifenberg der Reitstall Chaydahedo, in Bottenbach der Förderverein Dorfgemeinschaft. In Bechhofen gab es den Laternenritt, und in Contwig brachte die CDU fast 500 Kindergarten- und Grundschulkindern Brezeln und einen Martinsbrief: Genau 464 Briefe waren es. Nadine Brinette, Margit Ernst und Alfred Sefrin besuchten die vier Kindergärten, die Grundschule und die Viertklässer, die derzeit an der IGS unterrichtet werden. Weil Contwig und Stambach so groß sind, habe man sich für diesen Weg entschlossen.