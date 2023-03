Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Schmalenberg können nun zahlreiche Bestattungsformen auf dem gemeindeeigenen Friedhof angeboten werden: von der Baumbestattung über die Bestattung in einem Erd- oder Urnengrab, in einem gepflegten gärtnerischen Grabfeld oder in einem Wiesengrab.

Vor gut einem Jahr hatte sich der Rat auf dem Friedhof entschieden, welche dieser Bestattungsformen in welchem Bereich angeboten werden sollen. Umsetzbar sind jetzt bereits alle, da auf dem Friedhof intensiv