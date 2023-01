Heller Sportboden in WM-Qualität, stromsparende LED-Beleuchtung. Schon auf den ersten Blick konnten Gäste des Neujahrsempfangs der Gemeinde Höhfröschen feststellen, dass sich in den zwei Jahren coronabedingter Pause zu Jahresbeginn in Höhfröschen viel getan hat: Das Dorfgemeinschaftshaus, in dem man sich traf, wurde umfassend saniert.

Vor zwei Jahren habe er beim Neujahrsempfang gesagt, dass der Zuschussantrag für die Hallensanierung gestellt sei, stellte der Höhfröschener Ortsbürgermeister Gerhard Hoffmann fest. „Mittlerweile ist sie fertiggestellt.“

Die Hallensanierung ist ein gutes Beispiel für die funktionierende Dorfgemeinschaft. Die Gemeindefinanzen reichen nicht aus, um alles Notwendige für die Gemeinde zu realisieren. „Das gleichen wir in Höhfröschen durch Spenden sowie Man- und Frauenpower und sehr viel Eigenleistung im Ehrenamt aus“, unterstrich Hoffmann. In der Halle wurde beispielsweise die Umstellung auf LED-Technik in Eigenleistung realisiert. 96 Lampen wurden getauscht. Die Jalousien wurden über Spenden finanziert. Nur zwei von vielen Aufgaben, die bei der Dorfgemeinschaftshaussanierung ehrenamtlich erfolgten und so zum Ergebnis in kurzer Zeit führten.

Bürger packen viel mit an

Dann zeigte Hoffmann mit einer 18 Punkte umfassenden Projektliste, wo Bürger und Gemeinde anpacken, weil die Gemeinde mangels Geld keine Aufträge vergeben kann. Der Wasserleitungsbau auf dem Friedhof, der Bau eines Barfußpfades, Wege sanieren, Brücken erneuern, Hundetoiletten aufstellen – all das gehört dazu. 3500 ehrenamtliche Stunden wurden geleistet. Berechne man die Stunde mit einem Lohn von zwölf Euro, „kommen wir auf 42.000 Euro“, so Hoffmann. Die sparte die Ortsgemeinde. Dazu addierten sich Ersparnisse durch Sach- und Geldspenden. Unterm Strich seien es 60.000 Euro. „Chapeau. Ich habe mir extra einen Hut mitgebracht, damit ich diesen vor euch ziehen kann“, dankte Hoffmann den Bürgern.

Deren Engagement wird 2023 wieder gefragt sein. Zum Beispiel in den Arbeitskreisen des Dorf-Checks. Die Goethestraße wird ausgebaut. Der Zuschussantrag für die Außensanierung des Dorfgemeinschaftshauses ist gestellt. Der Glasfaserausbau ist geplant und sollten die Zeiten energietechnisch schwieriger werden, sind die Vorbereitungen zum Öffnen von Wärmeinseln getroffen.

Hoffmann nutzte die Gelegenheit, um verschiedene Ehrung vorzunehmen. Unter anderem Vereinsvertreter, denn „eine Gemeinde wie Höhfröschen kommt ohne Vereine nicht aus“.

Geehrt

Der Beigeordnete Martin Reischmann (28 Jahre) sowie die Ratsmitglieder Jörg Schneider (23) und Gerhard Sema (23) wurden mit der Ehrenurkunde des Gemeinde- und Städtebundes sowie einer Urkunde der Gemeinde für ihr langjähriges Engagement geehrt. Miriam Kiefer und Barbara Brunner wurden für 25 Jahre Dienst in der Kindertagesstätte Sonnenschein ausgezeichnet. Dankurkunden gab es für die Vereinsvertreter: Heini Klein, Roland Bischof und Sebastian Schwab (FC Höhfröschen); Peter Sammel, Heinz Wagner (TTC Höhfröschen); Heini Bütow, Heiderose Schwab (Gesangverein); Gertrud Emmer, Patricia Sammel (Landfrauen); Carola Schneider, Heiderose Schwab (Protestantischer Kirchenbauverein); Walter Wayand, Martin Mohrbacher (Förderkreis Kindertagesstätte), Timm Ritter, Torsten Knecht (Förderverein Feuerwehr).