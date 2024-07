Ihr habt Hindernisse überwunden, sagte Andrea Pfersdorf, Stufenleiterin der Klasse zehn an der Integrierten Gesamtschule in Thaleischweiler-Fröschen beim Abschlussabend der Mittelstufe. Ein Hindernis an der Schule ist die derzeit laufende Sanierung der IGS-Sporthalle.

Die Halle ist normalerweise Schauplatz der gemeinsamen Abschiedsveranstaltung der Klassenstufen neun und zehn. Weil die Halle nicht zur Verfügung steht, wurden die Abschiedsveranstaltungen aus Platzgründen getrennt. Mit Widrigkeiten umgehen, Lösungen finden, das gehört zum Rüstzeug, das die Schule ihren Schülern mit auf den Weg geben möchte. „Ihr habt nicht nur eine Schulzeit hinter euch, sondern eine Reise voller Erfahrungen, die euch geprägt haben und auf die ihr zurückblicken könnt“, sagte Pfersdorf.

57 Schüler, die erfolgreich die Mittelstufe absolviert haben, wechseln nach den Sommerferien in die Oberstufe an der IGS in Thaleischweiler-Fröschen. 40 Schüler schlagen mit Erhalt des Zeugnisses des Jahrgangsstufe zehn, das zugleich den Qualifizierten Sekundarabschluss I (Mittlere Reife) bedeutet, einen anderen Weg ein. Ausbildung, Besuch einer Berufsbildenden Schule oder ein Freiwilliges Soziales Jahr steht nach den Ferien auf deren Plan.

Mehrere Schüler ausgezeichnet

Das beste Zeugnis der Schüler, die die Schule mit mittlerer Reife verlassen, erhielt Erik Dietrich ( Pirmasens/1,25). Er wurde zudem mit dem Preis von Pfalzmetall für herausragende Leistungen im Fach Physik ausgezeichnet. Den besten Abschluss der Schüler, die in die Oberstufe wechseln, legte Melinda Poszak (Thaleischweiler-Fröschen/1,0) ab. Den Preis für soziales Engagement erhielt Emily Deffland (Maßweiler). Für ihr Engagement im Orchester wurden mit dem Preis von Bürgermeister Thomas Peifer Leandro Germann (Clausen), Kilian Schüttel (Thaleischweiler-Fröschen), Jona Bernhard, Felix Schackminn (beide Waldfischbach-Burgalben), Clemens Laag (Pirmasens) und Leon Zimmer (Hermersberg) geehrt.