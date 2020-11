Die Kreis-Hotline ist ins Banana-Building in Pirmasens umgezogen, weil dort mehr Platz ist. Laut Landrätin Susanne Ganster gibt es so viele Anrufe, dass Mitarbeiter wieder alle zehn Leitungen besetzen.

Der Kreis hat Räume im Banana-Building angemietet, wo seit einer guten Woche die Mitarbeiter Platz finden, die während der Corona-Pandemie die Hotline besetzen. Die Anzahl der Anrufer schwankt stark, berichtete Landrätin Ganster im Kreistag: „An den Werktagen zählen wir zwischen 60 und 200 Anrufe.“ Am Wochenende gingen nicht mehr als 40 Anrufe pro Tag ein.

Dass sich so viele Südwestpfälzer an die Hotline wenden, hängt auch damit zusammen, dass die Mitarbeiter mehr tun, als Termine für einen Abstrich zu vergeben. Sie beantworten Fragen rund um das Thema Corona – zum Beispiel, was ordnungsrechtlich gerade erlaubt ist. Bei komplexen Fragestellungen würden die Anrufer ans Ordnungsamt weitergeleitet, sagte Ganster. Genauso werden Bürger, die konkrete Fragen zum Infektionsgeschehen in ihrem persönlichen Umfeld haben, an Mitarbeiter des Gesundheitsamts weitergegeben.

Mit oder ohne Symptome

Wenn es um Corona-Tests geht, unterscheidet die Hotline die Anrufer danach, ob sie Symptome haben: Wer zwar Kontakt zu einem Infizierten hatte, aber keine Krankheitsanzeichen zeigt, bekommt einen Termin für einen Abstrich im Testcenter im unteren Bereich der Messe, in der Halle 6D. Patienten mit Corona-Symptomen werden in der Infektambulanz getestet und behandelt. Die Ambulanz ist im oberen Bereich des Areals untergebracht. Der Zugang ist in der Messehalle 5A. Die Infektambulanz wird maßgeblich von den Ärzten Michael Ehmann und Günter Zinßius betrieben, zusammen „mit wenigen Kollegen der niedergelassenen Ärzte“, so Ganster. Die Räume könnten auch andere Ärzte kostenlos nutzen, die ihre Patienten nicht in der eigenen Praxis auf Corona testen oder deswegen behandeln wollen.