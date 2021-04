Einige Ergebnisse aus der Bewertung von zehn Gemeinden in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land werden in das zukünftige Kreisentwicklungskonzept einfließen. Die vom Landkreis Südwestpfalz unterstützte Untersuchung, was Senioren sich von einem langen und guten Leben auf dem Lande wünschen, habe die Erwartungen weit übertroffen. Das sagte der Beigeordnete des Landkreises Südwestpfalz, Peter Spitzer, am Freitag.

Der Beigeordnete hatte die zehn Bürgermeister eingeladen, weil die ehemalige Studentin an der Universität in Kaiserslautern im Fachbereich Raum- und Umweltplanung, Kira Keßler aus Schauerberg, ihre Analyse der Dörfer im Rahmen einer Masterarbeit vorstellte. Spitzer fand, dass die Untersuchung wertvolle Hinweise und unerwartete Erkenntnisse gebracht habe, die nicht nur für die zehn ausgewählten Ortsgemeinden von Bedeutung seien. Auch für die Dörfer in den anderen Verbandsgemeinden gebe sie Hinweise, was getan werden kann, um Seniorenfreundlichkeit und dörfliches Miteinander zu bewahren.

Schon Bänke im Dorf können einiges bewirken

Selbst einige kleinere Maßnahmen hätten schon eine große Wirkung, sagte Spitzer. Als Beispiel nannte er zahlreiche Ruhebänke eine große Hilfe für Senioren, um den Kontakt zu ihren Mitbewohnern im Dorf zu erleichtern. Viele bräuchten nach einer bestimmten Wegstrecke die Gelegenheit zur Ruhepause, wenn sie zum Haltepunkt des Einkaufmobils gehen, zum Friedhof wollen, am Dorfplatz oder der Brunnenanlage verweilen wollen, weil ihnen das wichtige Abwechslung vom Alltag schenke, so Spitzer.

Kira Keßler erläuterte die Schwerpunktbereiche Nahversorgung, Wohnen, Gesundheit, Mobilität und Freizeit. Schnell wurde deutlich, dass die Senioren sich vor allem ihre vertraute Umgebung lange bewahren möchten. Sie wollen in ihren eigenen vier Wänden wohnen bleiben, denn dies entspreche ihrem Verlangen nach Geborgenheit. Die Grundversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs soll mit geringem Aufwand möglich sein. Ebenso wichtig sei eine vertrauensvolle ärztliche Versorgung, denn dies sei beruhigend. Auch in punkto Freizeit gehen die ältere Bewohner gerne ihren eigenen Weg, wenn die Mobilität kaum eingeschränkt ist. Dies hat die Untersuchung eindeutig ergeben, denn 84 Prozent der Befragten nutzen das Freizeit-, Kultur- und Bildungsangebot der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land nicht.

Die Mehrzahl gab an, dass sie genug Unterhaltung hätten. Außerdem fühlen sich viele für manches Angebot noch zu jung, sodass sie zum Beispiel noch nicht zum Seniorentreff wollen. Andere vermeiden es, Hilfe in Anspruch zu nehmen, um an den Veranstaltungsort zu kommen. Für einige sei es auch eine Geldfrage. Immerhin 40 von den über 450 Teilnehmern haben dazu keine Angaben gemacht. In Käshofen und Battweiler wird das Freizeit- und Kulturangebot der Verbandsgemeinde am stärksten genutzt. Leicht abgeschwächt folgen die Senioren in Althornbach, Kleinbundenbach und Kleinsteinhausen.

Die Schwerpunktsetzung auf das Thema Gesundheit und Pflege hat ergeben, dass fast 75 Prozent der Befragten sich noch eines guten Gesundheitszustandes erfreuen. In nur 21 Prozent der Haushalte ist eine Person pflegebedürftig. Die notwendige Hilfe wird noch zu über 60 Prozent durch Familienangehörige geleistet. Aus den Fragebogen hat sich ergeben, dass über 60 Prozent den Pflegestützpunkt der Ökumenischen Sozialstation Thaleischweiler-Fröschen/Zweibrücken-Land in Battweiler kennen, wo gezielte Hilfe in Anspruch genommen werden kann. Von den 96 Haushalten, wo eine pflegebedürftige Person lebt, kennen jedoch nur 62 Haushalte den Pflegestützpunkt.

Die Leitstelle „Älter werden“ beim Landkreis Südwestpfalz gibt es seit 30 Jahren, aber 90 Prozent der Teilnehmer kennen sie nicht. Dies hat auch die zuständigen Sachbearbeiterinnen beim Landkreis und den Beigeordneten verwundert. Hier will man mit Hilfe der Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden erreichen, dass die Senioren von diesem Angebot mehr profitieren können, da hier oft ein Telefongespräch helfen könne.

Martina Wagner: Viel Zeit geht im Auto verloren

Kleinsteinhausens Bürgermeisterin Martina Wagner hatte bei diesem Thema die Anregung, ob eine sogenannte Gemeindeschwester wie es sie früher in einigen Gemeinden gab, die gesundheitliche Betreuung wesentlich verbessern könne. Zwar gibt es in Rheinland-Pfalz das Projekt Gemeindeschwester plus, aber die kommt nur zur Beratung in die Haushalte. Wagner würde sich eine gut ausgebildete Krankenschwester wünschen, die Unterstützung leisten kann. Wagner gab auch zu bedenken, dass in ihr Dorf acht verschiedene Hilfsdienste kommen, die alle unter Zeitmangel litten. Viel kostbare Zeit werde hier im Auto verbracht und gehe für die Hilfe an der Person verloren.

Alle Bürgermeister wollen näher in das ihnen ausgehändigte Gesamtwerk Einblick nehmen und die Erfahrungen aus der Masterarbeit mit dem Gemeinderat diskutieren. Auch weniger erfreulichen Rückmeldungen ihrer Dorfbewohner wollen sie die notwendige Ernsthaftigkeit schenken, um Verbesserungen zu ermöglichen.