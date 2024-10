Weil das Geld fehlt oder falsch eingesetzt wird, lässt man in der Südwestpfalz Straßen kaputt gehen. Das wird dann richtig teuer.

Wenn es um die Sanierung von Landesstraßen geht, dann wird in der Südwestpfalz zu wenig getan. Wenn gebaut wird, dann dauern die Baustellen viel zu lange. Und das Ganze ist viel zu teuer. Es ist aber kein Südwestpfalz-Problem. Der Landesrechnungshof hat in seinem Jahresbericht dargelegt, dass sich 38 Prozent der Landesstraßen in einem schlechten Zustand befänden. Der Investitionsplan des Landes für die Jahre 2019 bis 2023 habe den Bedarf nur zu 56 Prozent gedeckt, es sei nicht gelungen, alle Vorhaben umzusetzen. Die aufgestellten Bauprogramme würden nicht genügend Mittel vorsehen, um den Zustand der Straßen zu erhalten.

Das Land sollte umdenken und lieber Geld in die Hand nehmen, um seine Straßen regelmäßig mit einer Schicht Asphalt glatt ziehen lassen, als nichts zu tun und abzuwarten, bis sie total kaputt sind.