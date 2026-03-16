Im Steinbach bei Hauenstein plätschert Wasser über Schotter. Nach dem Pipeline-Bau war er trockengefallen. Die Reparatur dauert – dafür werden viele Gründe genannt.

Der kleine Steinbach im Hauensteiner Osten führt wieder Wasser. Er war nach den Pipeline-Bauarbeiten im Oberlauf monatelang trockengefallen. Es war befürchtet worden, dass dort kein Wasser mehr fließen würde. Doch dann kam der regenreiche Februar: Die Niederschläge lagen nach den Daten des Deutschen Wetterdienstes in der Südpfalz mit 103,4 Millimetern weit über dem langjährigen Monatsmittel von 46,3 Millimetern.

Der Bach war durch die Pipeline-Arbeiten TENP III schwer in Mitleidenschaft gezogen worden. Im Bachbett, das „zur „Lagestabilisierung“ und zur „Vermeidung von Sohl- und Böschungserosion“ auf einer Länge von rund 100 Metern höhengleich mit der Umgebung mit Schotter verfüllt worden war, war noch im Januar und trotz des regenreichen Herbstes kaum Wasser zu sehen. Alle bisherigen Versuche, den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen, waren fehlgeschlagen. Jetzt plätschert’s zwar wieder über die Schottersteine, aber die naturnahe Wiederherstellung des Bachs ist nach wie vor eine Hängepartie.

Wann kommt die angekündigte Reparatur?

Die Naturschutzbehörde bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) hatte im vergangenen Jahr eine grundlegende Nachbesserung verlangt und sie für das erste Quartal 26 angekündigt. So hatte sie gefordert, „den eingebrachten Schotter zu entnehmen und durch Einbringen von Strukturelementen die Eigendynamik des Gewässers zu fördern“. Dazu sollten, so die SGD, „variierende Sohltiefen, verschiedene Substrate, vereinzelt Totholz“ so eingebracht werden, „den ursprünglichen Zustand des Wiesengrabens“ wiederherzustellen.

Dazu wäre „zunächst ein Konzept auszuarbeiten und mit den Behörden abzustimmen“. Die Umsetzung der geforderten Arbeiten solle „zeitnah“ nach Vorlage des Konzeptes erfolgen. Bei der SGD ging man von einer Umsetzung bis Ende des ersten Quartals 2026 aus.

Dieses Zeitfenster schließt sich nun. Auf Nachfrage bei der SGD teilt eine Sprecherin der Behörde mit: Das Konzept zur Wiederherstellung eines natürlichen Wiesengrabens liege noch nicht vor, es befinde sich aber „im Abstimmungsprozess“.

Die Konzepterstellung habe mehr Zeit beansprucht als erwartet. Folglich seien auch die angekündigten Arbeiten noch nicht durchgeführt worden. „Aufgrund der sehr nassen Witterung im Januar und Februar“ wäre die Ausführung der Arbeiten auch nicht möglich gewesen. Auch Artenschutzgründe sprächen nun für einen Ausführungszeitraum Ende Frühjahr oder im Frühsommer.