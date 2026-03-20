Die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben setzt auf die Kooperation mit Nachbarkommunen. Was die Gründe sind und welcher Bereich für die Verwaltung sehr wichtig ist.

Den steigenden Anforderungen gerecht zu werden, Investitionen überschau- und bezahlbar zu halten – das sind Gründe, warum die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben auf eine verstärkte Zusammenarbeit mit Gebietskörperschaften in der Nachbarschaft setzt. So lassen sich zum Beispiel eine unnötig hohe Vorratshaltung, parallel laufende identische Prüfverfahren und vieles mehr reduzieren. Themenfelder, die für die Kooperation vorgesehen sind, betreffen beispielsweise die Sicherheit bei Festen, Tourismus und den Einsatz von Künstlicher Intelligenz.

Gemeinsam mit der Stadt Zweibrücken sowie den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Pirmasens-Land Rodalben und Dahner Felsenland werden in einem Kooperationsverbund mobile Zufahrtssperren beschafft, die bei großen Festen zum Einsatz kommen. „Bei uns zum Beispiel beim Grumbeermarkt“, sagte Bürgermeister Patrick Sema (SPD) im Rat. Im Bedarfsfall holt die Verbandsgemeinde diese mobilen Barrieren in Zweibrücken ab, wo diese gelagert werden. Deren Kauf wird vom Land über das Sonderprogramm „Gemeinsam sicher feiern“ mitfinanziert. Da die Stadt federführend ist, wird Zweibrücken auch den Förderantrag stellen. Mehrfachbeschaffungen von Sicherheitselementen, die nur sporadisch bei großen Veranstaltungen benötigt werden, können so vermieden werden.

Gemeinsames Tourismus-Service-Center

Grundsätzlich hat die Verbandsgemeinde bereits der Gründung eines gemeinsamen Tourismus-Service-Centers (TSC) zugestimmt. Daran wollen sich neben dem Kreis mehrere Verbandsgemeinden sowie die Nachbarstädte Pirmasens und Zweibrücken beteiligen. Gegründet werden soll das Tourismus-Service-Center Pfälzerwald in Form einer GmbH. Die VG wird sich mit Stufe zwei – neben den Backoffice-Aufgaben wird auch das Marketing komplett an das TSC übertragen – beteiligen. Entsprechende Anträge auf Fördergelder werden über den Kreis gestellt.

Ein großes Thema ist der Einsatz Künstlicher Intelligenz. Die Verbandsgemeinden im Kreis schließen sich zusammen, um gemeinsam geeignete und identische Lösungen für den Verwaltungsbereich zu finden. Interne Abläufe sollen optimiert und der Zugang der Bürger zu den angebotenen Leistungen vereinfacht werden. Unter anderem geht es um die Einführung und Nutzung einer generativen Künstlichen Intelligenz für Bilder, Texte und ähnliches: ein Web-Chat-Bot, der auf den Internetseiten zum Einsatz kommt, und ein Telefon-Chat-Bot für Bürgeranfragen. Das Sitzungsmanagement soll unterstützt werden und es geht um die Teilnahme an KI-Schulungen. Begleitet wird das Pilotprojekt vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz in Kaiserslautern. Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land übernimmt das Projekt federführend und wird den Zuschussantrag stellen. Es gebe eine Förderung von 320.000 Euro. Angelegt ist das Projekt auf fünf Jahre.