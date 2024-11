Die Führungsspitze der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben ist nun komplett besetzt.

Der Verbandsgemeinderat wählte in der vergangenen Sitzung Gabriele Hornung ( Heltersberg) einstimmig zur neuen dritten Beigeordneten. Damit vollzog der Rat, in dem nur noch zwei Parteien vertreten sind – CDU und SPD – was im Vorfeld zwischen Ratsvertretern und Bürgermeister Felix Leidecker (CDU) besprochen worden war: die gesamte Verbandsgemeinde auch an der Spitze dieser abzubilden.

Leidecker selbst wohnt in der Gemeinde Waldfischbach-Burgalben, der Erste Beigeordnete Thomas Warth (SPD) kommt aus Hermersberg und steht in enger Verbindung zu den Sickingerhöhgemeinden. Der zweite Beigeordnete Marcel Schäfer (CDU) aus Horbach kennt die Interessenlagen der Talgemeinden gut. Was fehlte, war eine Vertretung mit engerem Bezug zum Holzland. Für den steht nun Gabriele Hornung aus Heltersberg. Im Heltersberger Gemeinderat ist Hornung, die Professorin an der Uni in Kaiserslautern ist, Mitglied. Dort war sie vergangene Ratsperiode bereits als Beigeordnete tätig gewesen.