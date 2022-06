Zu teuer sei das vorliegende Angebot für die Außenanlage des im Bau befindlichen Feuerwehrgerätehauses Rieschweiler-Mühlbach. So urteilte der Verbandsgemeinderat Thaleischweiler-Wallhalben und hob die Ausschreibung auf.

365.200 Euro wollte der einzige Bieter für die Arbeiten haben. Das war dem VG-Rat zu viel; er hob die Ausschreibung auf. Das war rechtlich problemlos möglich, weil die Angebotssumme die erwartete Bausumme um fast 100.000 Euro überstieg. „Ich entnehme den Äußerungen zu diesem Angebot, dass es Wunsch ist, das Angebot aufzuheben“, fasste der zweite Beigeordnete Markus Bold (CDU) die Meinungen der Fraktionen bei der Ratssitzung am Mittwoch zusammen.

Mittlerweile an enorme Preissteigerungen bei Bauvorhaben gewöhnt, störten den Rat in diesem Fall zwei Dinge: zum einen, dass sich überhaupt nicht einordnen lasse, ob es sich um ein realistisches Angebot handelt, da keine Vergleichsangebote vorliegen. Weitere Angebote waren nicht eingegangen. Zum anderen, dass just in der vergangenen Sitzung der Rat Mehrkosten von über 200.000 Euro absegnete. Sie waren angefallen, weil zu Baubeginn kurzfristig entschieden wurde – der Rat erfuhr erst viel später davon –, dass das neue Feuerwehrhaus im Gelände tiefer gelegt wird. Bei der Begründung der Mehrkosten war angemerkt worden, dass man so bei den Arbeiten an der Außenanlage spare.

Statt Einsparung eine Kostenmehrung

Wo diese Einsparungen seien, lasse sich nicht erkennen. „Im Gegenteil, es gibt eine Kostenmehrung“, konstatierte FWG-Sprecher Peter Sammel. Auch CDU-Sprecher Tobias Dreßler fand, „dass der Preis exorbitant in die Höhe gegangen ist“ und dass man deshalb noch mal überlegen sollte. Die neue Ausschreibung soll zeigen, ob das Angebot Realitätsbezug hatte.

Diskussionswürdig fand FDP-Sprecher Andreas Weizel auch den Preis für die Malerarbeiten, die mit 41.300 Euro fast doppelt so teuer sind, wie im vergangenen Jahr erwartet. Ob es nicht sinnvoll sei, diese Aufgabe im Winter noch mal neu auszuschreiben, denn dieses Jahr müsse der Maler ohnehin nicht mehr ran.

Preise lassen sich nicht in der Glaskugel erkennen

Thomas Schatton vom Bauamt der Verbandsgemeinde verwies auf drei Punkte: Niemand habe eine Glaskugel, die zeige, wie sich die Preise entwickeln. Zuletzt habe sich immer wieder gezeigt, dass vor allem Malerarbeiten einen enormen Preisschub erfuhren. Der VG-Rat habe zudem beschlossen, die Arbeiten für das mittlerweile fast vier Millionen Euro teure Projekt paketweise auszuschreiben. Das sei nun das letzte Paket.

SPD-Sprecher Patrick Sema griff die paketweise Ausschreibung auf. Im Gesamtpaket, so Sema, blieben die Kostensteigerungen in dem Rahmen, in dem Angebote nicht aufgehoben werden sollten. Schließlich vergab der Rat die Malerarbeiten, bei einer Gegenstimme. Einstimmig wurden die Aufträge für Bodenbelagsarbeiten (13.500 Euro), Fliesenarbeiten (137.970 Euro), der Einbau der Sektionaltore (64.500 Euro) sowie der Bau der Fluchttreppe mit Übungsplattform (38.100 Euro) vergeben.

Die Stiefelwaschanlage ist vergeben

Der für die Feuerwehr zuständige Erste Beigeordnete Heino Schuck (SPD) informierte darüber, dass die Stiefelwaschanlage – deren Anschaffung hatte der Rat beim ersten Vergabeversuch abgelehnt – nun so angepasst wurde, dass die Bedürfnisse der Wehr erfüllt werden und die Vergabesumme sinkt. 7440 Euro kostet die Anlage. Damit kann Schuck den Auftrag alleine vergeben, da die Vergabesumme unter 15.000 Euro bleibt. Das werde er auch tun, so Schuck.

Er informierte, dass die Schlauchwaschanlage wie angekündigt vom Standort Wallhalben (dort stehen größere Baumaßnahmen an) an den Standort Thaleischweiler-Fröschen verlegt wurde. Abgeholt werden diese Woche die zwei neuen Mannschaftstransportwagen für die Löscheinheiten in Thaleischweiler-Fröschen und Weselberg.