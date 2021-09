Die Vorsitzenden der Feuerwehrförderkreise aus Clausen, Leimen und Rodalben hatten sich zusammengeschlossen und eine Spendenaktion für die Opfer der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal ins Leben gerufen. In der Verbandsgemeinde Rodalben wurden so 50.000 Euro gesammelt. Die Spende – ein Teil davon in Form von Gutscheinen – wurde jetzt vor Ort übergeben.

Die Förderkreise haben von dem gesammelten Geld Gutscheine von Firmen – etwa von Bau- und Möbelmärkten sowie Drogerien – gekauft, die von sich aus die Summe noch erhöht haben. Mit einem Teil des Geldes wurde der Förderverein der Feuerwehr Ahrweiler unterstützt, da die Kollegen von der Ahr ebenfalls stark vom Hochwasser betroffen waren.

Ein Auto für einen jungen Vater

Am Samstag war eine Delegation aus der Verbandsgemeinde Rodalben im Ahrtal und übergab dem Vorsitzenden des dortigen Förderkreises einen Scheck über 7272 Euro. Die Helfer aus der Südwestpfalz hatten auch ein Auto mit dabei, das sie einem jungen, vom Hochwasser betroffenen Familienvater, der in der Feuerwehr Dienst tut, übergaben. Das Auto wurde zuvor kostenlos vom Kfz-Meisterbetrieb Dauenhauer in Rodalben durch Werner und Alexander Dauenhauer generalüberholt und erhielt zwei Jahre Tüv.

Nach der Übergabe verteilten die Wehrleute die Gutscheine an Einwohner von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Reaktionen der Menschen auf seien überwältigend gewesen, berichtete Markus Müller, der Vorsitzende des Rodalber Förderkreises. Oftmals hätten sie sich unter Tränen für die kleine „Aufbauhilfe“ bedankt. Im Namen der Förderkreis-Vorsitzenden dankte Müller allen Spendern und bat darum, auch weiterhin zu spenden.

Nach Einsatz beeindruckt

Die Feuerwehren der Verbandsgemeinde Rodalben waren bei der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz. Bei der Einsatz-Nachbesprechung und in vielen Gesprächen standen die Einsatzkräfte nachhaltig unter dem Eindruck der massiven Zerstörung und den Folgen, die die Betroffenen dort zu tragen haben. Schnell war den Wehrleuten klar, dass dort Hilfe über den Einsatz hinaus notwendig ist.