Den Umbau der Johann-Peter- Frank- Schule zur Kita hat der Stadtrat im November beschlossen. Weil sich seither nichts tat, Rodalben aber 60 Kita- Plätze braucht, war zuletzt im Stadtrat Unmut aufgekommen. Die Kritik gipfelte in den Vorwürfen, die Verwaltung sei unterbesetzt und aufgabenmäßig überfordert. Die RHEINPFALZ hat nachgehakt .

Der Stadtrat hatte sich unter drei Modellen für die Machbarkeitsstudie des Architekturbüros Arnold aus Pirmasens entschieden und damit für die Nachnutzung der Alten Schule als Kita – unter anderem, weil er sie für die am schnellsten umsetzbare Lösung hielt. 1,7 Millionen soll der Umbau kosten. Dieser Betrag dürfte aber wohl nicht reichen.

Seit dieser Abstimmung sind fast zehn Wochen vergangen, angeblich ohne ein Vorankommen. Ratsmitglieder wie Florian Christ (CDU) empörten sich über die „langen, nicht mehr zu vertretenden Wartezeiten“, die Geduld sei „ausgereizt, die Sache kocht hoch“. Andere Mitglieder wie Ulrike Kahl-Jordan, (fraktionslos) sprachen sich dafür aus, Arbeiten wegen personeller Unterbesetzung zur Entlastung outzusourcen, also an Personal von auswärts zu vergeben. Hierbei fiel auch der Name des Architekturbüros Arnold.

Ausschreibung Thema in der nächsten Sitzung

„Eine Wettbewerbs- oder Verfahrensbetreuung gehört nicht zu unseren Tätigkeitsgebieten, hierfür gibt es Fachbüros“, teilte Christoph Arnold auf Anfrage mit. Mit der Vorlage der Machbarkeitsstudie habe das Architekturbüro eine Grundlage geliefert, die die Stadt Rodalben verwenden könne, um ein Ausschreibungsverfahren auszuloben. Für die Architekturleistung habe die Verwaltung inzwischen Rat eingeholt bei einer Kanzlei für Baurecht, erklärte Michael Becker von der Bauabteilung. Es müsse „europaweit und absolut rechtssicher ausgeschrieben“ werden, um die Zuschüsse nicht zu gefährden. Die Architekturleistung beinhaltet alle Schritte für die Umsetzung der Planung. Das Architekturbüro plant die baulichen Maßnahmen und begleitet den Auftraggeber bei der Vergabe.

Mit der Ausschreibung der Architekturleistung befasst sich der Stadtrat in seiner nächsten Sitzung. Es soll dann „zügig vorangehen“, meinte Becker. „Bis zur Ausschreibung baulicher Maßnahmen werden allerdings noch Wochen vergehen – wegen aufwendiger Prüfungen und nicht zuletzt auch in Folge des Wahljahres“, dämpfte Timo Bäuerle, der Erste VG-Beigeordnete, den großen Optimismus. Ein Zeitensprung sei nicht zu erwarten.

VG-Bauabteilung wieder vollzählig

An einer schon öffentlich diskutierten „chronischen Unterbesetzung“ liege der stockende Fortgang des Kita- Projekts nicht. Die VG-Bauabteilung sei nach einer Neueinstellung zum 1. Februar wieder vollzählig, die Lücke durch die Versetzung des Fachbereichsleiters Bauen in den Ruhestand wieder geschlossen. Wenn der Büroleiter Kurt Becker zum Ende des Monats Februar in Pension geht, soll über die Nachfolge entschieden sein. Die Stelle der Fachbereichsleitung Bürgerdienst ist nach dem Wechsel von Tim Buchheit zu einer benachbarten VG ausgeschrieben. „Es gibt keine Unterbesetzung in der Verwaltung“, stellt Bäuerle klar. Vielleicht mangele es mitunter an der „Entschlussfreudigkeit“, räumte er aber ein.

Auf jeden Fall mit Bedacht vorzugehen, riet Becker, um die Zuschüsse zu sichern. Um welche Mittel es sich bei Umbau der früheren Johann-Peter-Frank-Schule zur Kita handelt, erläuterte er im Detail. Der Finanzierungsplan des Landes sehe eine Zuwendung in Höhe von 605.000 Euro vor: 15 Mal 12.000 Euro für 15 U-2-Plätze und 50 Mal 8500 Euro für 50 Ü-2-Plätze. 65 neue Plätze ergäben bei der Kreiszuwendung als Höchstbetrag der zuschussfähigen Kosten 1,65 Millionen, 40 Prozent davon als tatsächliche Zuwendung, also 650.000 Euro. Folglich seien Zuschüsse in Höhe von 1.255.000 Euro zu erwarten: „Viel Geld, bei dem kein Risiko eingegangen werden darf“, sagte Becker.