Mit den steigenden Corona-Fallzahlen haben die Verwaltungen und Rathäuser in der Südwestpfalz ihre Regeln für Besucher verschärft. Es gilt überall die 3G-Regel, Besuche sind nur noch nach Terminabsprache möglich. Das Rathaus in Waldfischbach-Burgalben schließt ab nächsten Montag.

Die Verwaltungen in der Südwestpfalz rufen dazu auf, Amtsgänge auf die unbedingt erforderlichen zu beschränken und im Vorfeld telefonisch oder per E-Mail einen Termin beim jeweiligen Sachbearbeiter zu vereinbaren. In den Rathäusern und Verwaltungen gilt die 3G-Regelung, Zutritt haben nur Geimpfte, Genesene und tagesaktuell getestete Besucher. Kinder bis zwölf Jahre sind davon ausgenommen. Selbsttestungen sind unter Aufsicht einer Kontrollperson nicht gestattet.

Bei der Kreisverwaltung am Sommerwald werden der Nachweis des Impfstatus oder das Testzertifikat im Foyer des Haupteingangs kontrolliert. Über diesen führt dann der Weg in die Führerschein- und Zulassungsstelle. Deren Behelfszugang auf dem hinteren Parkplatz ist geschlossen. Die 3G-Regelung gilt auch für die Außenstellen der Kreisverwaltung. Ausgenommen sind die Recyclinghöfe, dort gilt die Maskenpflicht.

Auch Bücherei geschlossen

Bei der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land ist der Zugang nur noch über den Haupteingang gestattet, die Zugangsberechtigung wird an der Innentür geprüft.

Die Verwaltung der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben schließt ab Montag, 6. Dezember, ihre Türen für den allgemeinen Publikumsverkehr. Auch die Bücherei wird schließen. Für alle Angelegenheiten, die eine persönliche Vorsprache erfordern, bittet die Verwaltung die Bürger darum, zunächst den jeweiligen Sachbearbeiter telefonisch zu kontaktieren.