Das öffentliche Leben kommt langsam in Gang. Auch die Verwaltung der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland ist für Publikumsverkehr wieder geöffnet, jedoch unter Auflagen.

Die Verwaltung ist geöffnet, wie Verbandsbürgermeister Michael Zwick informierte. Allerdings bitte man die Bürger nach wie vor um Terminvereinbarungen. Ein Mund-Nasenschutz sei im Haus ebenfalls vorgeschrieben. Stark frequentierte Bereiche seien mit einem Spuckschutz versehen worden.

Die Aufnahme des Unterrichts in den vier Grundschulen mit den vierten Klassen hat laut Zwick „reibungslos geklappt“. Am 25. Mai beginnen die dritten Klassen, am 8. Juni die ersten und zweiten Klassen. Spätestens dann reichten die Räume nicht mehr aus, so Zwick, weswegen rollierend – eine Woche an der Schule, eine Woche daheim – gearbeitet werde. Die Notbetreuung bleibe bestehen; dies gelte auch für Kitas, die nach und nach in den Regelbetrieb übergehen sollen.