Passanten haben vor einigen Tagen an der L474 zwischen Thaleischweiler-Fröschen und Höheinöd ein herrenlosen, verwahrlosten Hund gefunden. Jetzt hat die Tierschutzorganisation Peta eine Belohnung für denjenigen ausgelobt, der Hinweise auf den Halter geben kann.

Laut einer Peta -Mitteilung ist das Tier etwa vier bis fünf Jahre alt und ein Yorkshire-Mix. Der Hund habe eine Fehlstellung der Hinterbeine, das Fell war stark verfilzt. Eine Tierärztin kümmerte sich um die Hündin, mittlerweile sei sie beim Tierschutzverein Waldfischbach-Burgalben untergebracht. Die Polizei Waldfischbach-Burgalben sucht nach Zeugen und nimmt unter der Telefonnummer 0631 369 15499 Hinweise entgegen. Um den Fall aufzuklären, setzt Peta eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für Hinweise aus, die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich entweder bei der Polizei, oder telefonisch unter 0711 8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym. „Wir möchten helfen aufzuklären, wer die Hündin in diesem Zustand ausgesetzt und ihren Tod damit billigend in Kauf genommen hat“, sagt Lisa Redegeld, Fachreferentin bei Peta. „Der oder die Halterin hätte genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und stattdessen ein Tierheim um Hilfe bitten müssen. Den Vierbeiner einfach sich selbst zu überlassen, ist tierschutzwidrig und muss bestraft werden.“

Die Tierrechtsorganisation weist darauf hin, dass das Aussetzen von Tieren laut Tierschutzgesetz verboten ist und ebenso den Straftatbestand der Tierquälerei erfüllen könne. Dies kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.