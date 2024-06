Dem Hauensteiner Gemeinderat läuft für die energetische Sanierung des Freibads die Zeit davon. Ein Knackpunkt ist die Förderung einer Photovoltaikanlage.

Wie sich jetzt herausstellte, ist der er Energie- und Bäderbetrieb ist nicht förderfähig. Er kann also keine Photovoltaikanlage kaufen und betreiben. Es muss also eine weitere Firma zwischengeschaltet werden. Der Rat will die Photovoltaikanlage jedoch auf jeden Fall schon mal realisieren. Bürgermeister Michael Zimmermann (CDU) informierte den Gemeinderat, dass die Planerfirma fälschlicherweise von einer Förderung für den Energiebetrieb der Gemeinde ausgegangen ist. Dies sei jedoch nicht möglich.

Deshalb soll nun ein Vertragsmodell (Contracting) gewählt werden. Dabei fungiert eine Firma als Vertragspartner und Investor, die die Wärmepumpe für das Freibad errichten lässt und dafür auch eine Förderung erhalten könnte, wie Zimmermann nun hofft. Die Firma würde dann die Wärmeenergie an die Gemeinde verkaufen. Wenn das Vertragsmodell mit einer Förderung realisiert werde, könne die Firma der Gemeinde einen vergleichsweise günstigen Preis bieten. Ohne Förderung sei es hingegen nicht rentabel, so Zimmermann.

Das bestätigte Manfred Seibel (Grüne) und berief sich auf Gespräche mit der Energieagentur Rheinland-Pfalz. Nur ein Vertragsmodell sei förderfähig. Als Vertragspartner kämen die Verbandsgemeindewerke, das bisherige Planerbüro Famis oder die Kaiserslauterer Stadtwerke in Frage, mit denen der Energie- und Bäderbetrieb ohnehin schon kooperiere. Jens Keiner (Wählergruppe Schöffel) äußerte Bedenken gegen die Lösung, da dabei andere einen Haufen Geld mit der Beheizung des Freibads verdienen könnten. „Ich bin kein Fan von so etwas“, meinte Keiner.