Die Stelle der vor vier Jahren ausgeschiedenen Gemeindereferentin Schwester Maria Pura Escudero wird wieder besetzt: Zum 1. August wird Rudolf Schwarz aus Maßweiler aus der Pirmasenser Pfarrei in die Pfarrei Trulben versetzt.

Rudolf Schwarz ist Diakon im Zivilberuf. Er spendet Taufen und assistiert bei Eheschließungen. Außerdem leitete er bislang in der Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini regelmäßig Beerdigungen. Die liturgische Einführung von Schwarz findet am Sonntag, 1. August, 10.30 Uhr, in der Kirche St. Stephanus Trulben statt.

Rudolf Schwarz folgt der früheren Gemeindereferentin Maria Pura Escudero nach. Diese war nach 19-jähriger Tätigkeit 2017 aus dem Pastoralteam der Pfarrei Heiliger Wendelinus Trulben auf eigenen Wunsch ausgeschieden und in die Pfarrei Heilig Geist nach Neustadt gewechselt. Inzwischen ist Schwester Maria Pura gestorben; ihre Stelle in Trulben blieb unbesetzt. Nach vier Jahren haben nun die Verantwortlichen des Bistums Speyer für das pastorale Personal in den Pfarreien eine Lösung gefunden. Nach Absprache mit Dekan Johannes Pioth und dem leitenden Pfarrer von Trulben, Walter Augustin Stephan, wird Diakon Schwarz in der der neuen Pfarrei Trulben mit ihren zehn Kirchen tätig werden.