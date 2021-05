Geht es nach alteingesessenen Hilstern, dann ist der Standort der vier Versickerungsbecken in der Mühlstraße falsch gewählt. Der Untergrund lässt eine Versickerung nicht zu. Die Becken funktionieren nicht, auch erste Nachbesserungen führten nicht zum Erfolg. Nach Regenfällen stehen die Becken wochenlang voller Wasser. Bürger und Gemeindeführung fordern Abhilfe.

In der Sitzung des Hilster Gemeinderates am 18. Februar sprach Ortsbürgermeister Michael Ehrgott die Problem mit den Versickerungsbecken in der Mühlstraße an. Die Becken wurden im Auftrag der Verbandsgemeindewerke angelegt, erbringen jedoch die in Aussicht gestellte Versickerung nicht. Nach der Intervention des Ortsbürgermeisters nahm die Firma Peter Gross Bau – Nachfolgerin der ursprünglich beauftragten Firma Theisinger & Probst aus Pirmasens – erste Veränderungen vor. Bislang jedoch ohne Erfolg. „Wir lassen derzeit prüfen, ob Verbesserungen am Bauwerk möglich sind“, sagte Silvia Seebach, Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, auf Nachfrage.

Umleitung brachte nichts

Im Gespräch mit der RHEINPFALZ berichtete Ehrgott, dass nach Regenfällen die zwei oberen der vier Becken dauerhaft voller Wasser stünden. Nach der Ratssitzung habe er Bürgermeisterin Seebach um Abhilfe gebeten. In der Folge sei versucht worden, bei den beiden oberen Becken eine Umleitung auf die darunter liegenden beiden Becken herzustellen. Dazu seien zusätzlich Steine, Schotter und Kies in die oberen Becken eingebracht worden. Doch kaum sei dies geschehen, seien bei halb vollen Becken die Abläufe zu den beiden unteren Becken wieder völlig zugeschlammt worden. Zudem sei der untere Damm des vierten Beckens nach unten abgerutscht und beschädigt.

Ehrgott und dem Rat sind die Hände gebunden. Man könne allenfalls bei der Werkleitung und der Bürgermeisterin intervenieren. Es könne aber nicht angehen, dass die vier Becken nach Regenfällen wochenlang voller Wasser stünden. Die Becken hätten in der Mühlstraße nie angelegt werden dürfen, sagte er: „Den Hilstern ist seit Jahrzehnten bekannt, dass am Standort der Becken Lettenboden ist, der kaum eine Versickerung zulässt.“

Einwände früh abgewiesen

Dies könne Ratsmitglied Thomas Hochländer bestätigen, der gegenüber der Becken wohnt. Gegenüber Hochländer hätten Arbeiter der Firma Gross erklärt, dass sie beim Bau der Becken auf Felsvorkommen gestoßen seien, wie Ehrgott bemerkte. Betroffen ist auch Gerd Fritsche, dessen Haus an die Becken angrenzt: „Ich habe mich von Anfang an gegen den Standort gewehrt, denn wer könnte es besser wissen als wir, die unmittelbaren Angrenzer, dass hier eine Versickerung kaum möglich ist.“ Er sei jedoch, wie Hochländer und andere, mit seinem Widerspruch in der Planungs- und Genehmigungsphase gescheitert.

Scharf kritisiert Wolfgang Weimann die Becken. Weimann, der jahrzehntelang bis Mai 2019 im Gemeinderat saß, besitzt Bauplätze neben den Becken und eine Wiese unterhalb. Mit seinem Widerspruch war er im Planungsverfahren gescheitert. Jetzt hat er einen Anwalt eingeschaltet, der die Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd in Kaiserslautern, die Verbandsgemeindeverwaltung und die Werke angeschrieben habe, so Weimann. Die ständig gefüllten Becken seien ein Sammelort für Schnaken und Mücken, die seine Bauplätze beeinträchtigen, bemerkte er. Deshalb habe er eine Wertminderung geltend gemacht. Zudem beharrt Weimann darauf, dass ein Tor im Zaun der Versickerungsanlage zu seiner Wiese hin ersatzlos entfernt werden müsse. Weimann kritisierte, dass die zuletzt vorgenommenen Veränderungen gegen die genehmigte Planung verstießen. An den beiden oberen Becken sei bewusst die Zementvermörtelung aufgebrochen worden, um das angekommene Oberflächenwasser seitlich an den Dämmen in die beiden unteren Becken zu führen.

Widersprüchliche Gutachten

Weimann erinnerte daran, dass ein früheres Gutachten ergeben habe, dass eine innerörtliche Versickerung des Oberflächenwassers nicht möglich sei. Deshalb war ins Auge gefasst worden, gegenüber dem Sportplatz auf einem Gemeindegrundstück außerhalb der Ortslage hin zum Hilstbach auf einer Fläche von 15.000 Quadratmetern die Versickerung über Erdmulden vorzunehmen. Das hätte 680.000 Euro kosten sollen. Als nach jahrzehntelangen Vorbereitungen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt und dem Hin und Her zwischen dem Landkreis als Straßenlastträger und den Verbandsgemeindewerken letztlich feststand, dass die Werke die Kosten für die Entwässerung tragen müssen, hätten diese sich um eine Kostenminimierung bemüht.

Zur Verwunderung Weimanns und vieler Hilster habe ein neues Gutachten dann doch die Versickerungsmöglichkeit festgestellt. So kam es zur Planung und Genehmigung der vier Becken. Der Werksausschuss der Verbandsgemeinde vergab im Dezember 2018 die Arbeiten für 150.000 Euro an die Firma Theisinger & Probst.

Ehrgott und Weimann sind sich sicher, dass auch in Zukunft die Entwässerung über die Becken nicht funktionieren wird. Mit dem eigentlichen Straßenausbau sei noch nicht begonnen worden, danach werde noch mehr Wasser auf die Mühlstraße mit ihren vier Becken zukommen, vermuten sie.

Seebach will Abhilfe schaffen

Seebach erklärte mit Blick auf die jüngsten Nachbesserungsarbeiten, dass die Öffnung der Becken bewusst vorgenommen worden sei, um das Ablaufverhalten zu beobachten. Sie geht davon aus, dass sich durch den anstehenden Straßenausbau die Wassermengen, welche in die Becken geleitet werden, nicht wesentlich erhöhen werden.

„Für mich ist maßgebend, dass dieses von Fachleuten geplante und berechnete Projekt auch eine Genehmigung erhalten hat. Das spricht zunächst für seine Funktionalität“, teilte sie mit. Die Becken seien nochmals überplant und berechnet worden. Ein Ergebnis liege bislang aber noch nicht vor. Seebach abschließend: „Sollten sich bei der Überprüfung irgendwelche Fehlleistungen ergeben, müsste natürlich eine Mängelbeseitigung erfolgen, um wirksame Abhilfen zu schaffen.“