Auch in Contwig sind per Hermes verschickte Bonprix-Pakete verschwunden. RHEINPFALZ-Leser Manfred Albrecht meldete sich auf den Leseraufruf und berichtete, dass seiner Frau gleich zwei Bonprix-Pakete nicht zugestellt, jedoch als angekommen quittiert worden sind.

Vor rund zwei Wochen habe Albrechts Frau bei Bonprix bestellt, die Kleider sollten in vier unterschiedlichen Sendungen zugestellt werden. Die ersten beiden davon kamen an, die letzten beiden nicht. Parallel zu den Vorfällen in Maßweiler, Battweiler und Winterbach (wir berichteten)