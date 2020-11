Fini ist wieder da. Glücklich berichtet Juliane Jochum aus Heidelberg, dass die vermisste Berner Sennenhündin nach gut zwei Wochen bei Hauenstein wieder aufgetaucht ist. Die Eigentümerin erzählt von Helfern, die sich einiges einfallen ließen, um das Tier einzufangen – bei dem Plan spielten Döner-Bratfett und Leberwurst-Sud eine entscheidende Rolle.

„Das war ein Krimi ohne Ende“, erzählt Juliane Jochum. Viele Hauensteiner, die durch die Berichterstattung auf die Suche aufmerksam geworden waren, hätten ihren Teil beigetragen, auf Spaziergängen die Augen offen gehalten und Sichtungen gemeldet. Suchhunde und ehrenamtliche Helfer waren unterwegs. Jochum hebt vor allem den Billigheimer Verein Voices of Dogs hervor, der riesiges Engagement gezeigt habe.

Am Morgen des 23. Oktobers wurde die Hündin nahe des Parkplatzes Queichtal gesehen. Die Eigentümer, die in Heidelberg wohnen, fuhren gleich los. Doch vergebens: Bis sie nach Hauenstein kamen, war Fini längst wieder weg, sagt Jochum. Am Tag darauf meldete jemand eine Sichtung in der Nähe des Freibads, wieder einen Tag später wurde das Tier beim Fels Hasenteller gesehen. Die Familie war immer wieder in der Gegend unterwegs, suchte – und verpasste ihren Hund doch jedes Mal knapp.

Festmahl für Fini

Am Jugendzeltplatz wurde Fini dann am 28. Oktober gesehen. Mitglieder der Voices of Dogs legten dort Futter aus, das am Folgetag verschwunden war. Also begnügten sie sich danach nicht mit Fressen, sondern stellten eine Fotofalle auf, erzählt die Halterin. „Am 30. Oktober gegen 1 Uhr nachts riefen sie uns an, weil Fini da war.“

An diesem Freitag trafen sich die Jochums mit den Helfern im Hauensteiner Café von Kilian Müller, um einen Plan zu schmieden. Eine Lebendfalle mit Bewegungsmelder wurde aufgestellt – verbunden mit einem Smartphone, so Juliane Jochum. „Die Damen vom Verein haben dann ein Festmahl gekocht“, um Fini anzulocken.

Nicht den Fuchs erwischen

Wie die Vereinsvorsitzende Tanja Axmann erklärt, erkennt eine Kamera Bewegung vor der Falle und signalisiert das per App. Die Helfer hätten zuvor schon einen Fuchs fotografiert, der sich ebenfalls am ausgelegten Futter gütlich tat. Um zu verhindern, dass dieser die Lebendfalle auslöst, kann Axmann über das Smartphone Signaltöne auslösen oder hineinsprechen, um das Tier zu vertreiben. Für den Fuchs hätte es zwar keine Folgen, in die Lebendfalle zu geraten. Doch der Knall, mit dem die Tür zufällt, sei laut. Sollte das eigentlich gesuchte Tier in der Nähe sein, könnte es sich erschrecken und verschwinden, erklärt Axmann.

Mit Leberwurst-Sud und Bratfett von einem Dönerladen seien Spuren ausgelegt worden, die zur Falle führten. Dort warteten dann die eigentlichen Leckerbissen: Brathähnchen, Bockwürste und Dönerfleisch, sagt die Vorsitzende. Eine Lichtschranke löst die Tür aus, sobald das gesuchte Tier weit genug in der Falle ist.

Dann parkten die Sucher – Familie Jochum und Vereinsmitglieder – mit vier Autos auf einem Parkplatz nahe Hauenstein, wo der Handyempfang gut ist. Gegen 1.30 Uhr wurden die Jochums von Vereinsmitgliedern geweckt, weil Fini in die Falle gegangen war. Es ging zum Käfig. „Zum Glück hat Fini den Besitzer gleich erkannt, was nicht immer der Fall ist“, erzählt Axmann. Da der Hund immer noch das Halsband trug, konnte er angeleint und festgehalten werden, als die Käfigtür aufging.

„Sie sind selbstlos“

Laut Jochum geht es Fini gut. Sie hatte zwar Fieber, bekam Antibiotika und eine Aufbauspritze, doch sie habe kaum Gewicht verloren und sich schnell wieder in der Familie eingelebt. „Wir waren vorher schon gern hier unterwegs. Aber jetzt liegt uns Hauenstein noch mehr am Herzen“, sagt Juliane Jochum. Die große Hilfe der Einwohner habe sie berührt. Auch Jäger René Kirsch habe jeden Tag im Wald nach dem Hund geschaut. Er und der Revierpächter gaben laut Axmann ihr Einverständnis zum Aufbau der Lebendfalle. „Das braucht man unbedingt, sonst ist das Wilderei“, erklärt die Vereinsvorsitzende.

Die Kosten für die Technik versuche sie, über den Verein zu finanzieren – mithilfe von Spenden, erzählt Axmann. Futter und Benzin zahle sie selbst. Außerdem verschlingt ihr Engagement einen großen Teil ihrer Freizeit. Juliane Jochum erzählt im Gespräch gleich mehrfach, wie groß die Hilfe des Vereins war. „Sie sind selbstlos. Das Tier steht im Vordergrund“, lautet ihr Urteil.