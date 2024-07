Es war ein Merzalber Brunnengässelfest, das umfunktioniert werden musste, dennoch seinen traditionellen Ablauf behielt. Die Ausstellung im Rathaus litt aber unter der Verlegung.

Ein bisschen Nippes, ein bisschen Schnickschnack, viel für den täglichen Gebrauch und Ausgefallenes: Das alles beinhaltete die Ausstellung von Matthias Ernst im Rathaussaal anlässlich des Brunnengässelfestes. Ob Ostern oder Weihnachten, ob Freizeit oder Alltag, ob private oder öffentliche Festarrangements: Bei „Schoo's Holzkram“-Ausstellung im Rathaussaal konnte wahrlich jeder fündig werden.

Jedes einzelne Holzstück war ein Unikat. Alles aus echtem Holz, naturbelassen oder nur oberflächenmäßig, weil zum Gebrauch behandelt, präsentierte Handwerkskünstler Matthias Ernst – im Freundeskreis „Schoo“ genannt –, wie vielfältig und teils überraschend seine Ideen mit Holz ausfallen. Für seine fein herausgearbeiteten Deko- und Gebrauchsartikel wird gestemmt, geraspelt, geschliffen und viel Geduld aufgebracht, wie er die Ausstellungsbesucher launig informierte.

Holzkünstler nutzt verschiedene Holzarten

Dabei benutzt er zur Fertigung seiner Holzarbeiten Buchen-, Linden- und Eichenstücke, aber auch Kirsch- oder Zirbelholz. Letzteres ist momentan trendig. Ausgefallen sind seine Zirbellämpchen, die auf einer Seite das Zirbelölfläschchen beherbergen und in der Mulde auf der Oberseite mit Zirbelspänen gefüllt sind. Die Lampen starten duftend, wenn Späne mit dem Öl in Berührung kommen und das kleine Kerzenlicht darunter brennt.

Die Vielfalt der kunstvoll ausgearbeiteten Holzgegenstände in feiner Handarbeit ist beeindruckend: Dort findet sich unter anderem ein liebevolles Hochzeitsbänkchen, ein sitzender Osterhase oder ein fix und fertiger Weihnachtsbaum mit Kugeln, Holzmedaillons, unterschiedlichste Holzschalen, Schneidebretter und „Männer-Handtaschen“ (für Bierflaschen) mit Flaschenöffner. Viel Aufmerksamkeit erregten auch die Kugelschreiber, die teils auch mit Tinte gefüllt werden können oder die „Dubbeschoppe“ aus Holz sowie Salz- und Pfeffermühlen in Bierflaschenformat. Was der gelernte Dreher alles in seiner abwechslungsreichen Ausstellung präsentiert, bedeutet ihm mittlerweile seinen Lebensinhalt: „Außer meiner Frau Moni und das Singen“, erzählt er schmunzelnd. Allerdings hat die Verlegung des Brunnengässelfestes vom Kerweplatz im Unterdorf rauf an die Sportplatzstraße ums Kulturhaus Hasenheim die Besucherzahl stark eingeschränkt, wie auf Nachfrage zu erfahren war. Aber „Schoo's Holzkram“ kann in Merzalben, Hauptstraße 24, auch noch im neuen Ausstellungsraum besichtigt werden.

Positives Fazit trotz Verlegung

Das witterungsbedingt verlegte Brunnengässelfest wurde am Freitag auf hohem musikalischen Niveau eröffnet; mit einem Konzert des Kammerchor Opus 9 in der alten Kirche. Anschließend führte der Weg ins Rathaus zur Ausstellung. Am Sonntag spielte dann der Musikverein Merzalben zum Frühschoppen. Die Grundschule präsentierte Tanz-und Spiellieder im voll besetzten KZV-Heim. Obwohl die Dorfsause wegen der ungünstigen Wetterprognosen sehr kurzfristig die Dorfsause verlegt werden musste, habe alles innerhalb der drei beteiligten Vereine (FCM, Heimat-und Kulturverein und Förderverein Freiwillige Feuerwehr) hervorragend funktioniert, dankte der neue Feuerwehrkommandant Jürgen Assel allen. Auch besuchermäßig sei man zufrieden gewesen, zog Assel ein Fazit.