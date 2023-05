Zwischen Kreisel und Abzweigung nach Maßweiler steht es: das falsche Parkverbotsschild in Rieschweiler.

Das Schild steht vorm ehemaligen Lottolädchen, wenn man in Richtung Thaleischweiler-Fröschen fährt. Aber was ist an dem Schild eigentlich falsch? Zum einen hängt ein Parkverbotsschild direkt über einem Hinweis, laut dem Autos halbseitig auf dem Trottoir abgestellt werden sollen. Also: Das Parken ist hier verboten und trotzdem erlaubt. Und dann, so fällt es Carsten Müller, dem Fachdienstleiter für Sicherheit und Ordnung bei der Verbandsgemeinde-Verwaltung auf, ist der Gehweg unter dem parkenden Auto auf dem Schild auf der falschen Seite aufgedruckt – nämlich links. „Wenn das Schild so korrekt wäre, müsste es eigentlich auf der linken Straßenseite hängen“, stellt Müller fest.

Über Jahre hinweg ist das falsche Schild niemandem in der Verwaltung aufgefallen. Carsten Müller ist seit 2015 beim kommunalen Vollzugsdienst tätig. Im Telefonat mit der RHEINPFALZ verweist er auf ein Gespräch mit der Straßenmeisterei: Die habe ihm gesagt, dass das fehlerhafte Verkehrszeichen schon seit mindestens 2007 in der Hauptstraße hängt. Vielleicht sogar noch länger.

Tippern einen Gefallen getan

„Früher war da mal ein Lottolädchen“, versucht Müller, den Ursprüngen des Schildes auf den Grund zu gehen. Es war wohl das Ziel der damaligen Parkordnung, dass Tipper, die schnell noch den Lottoschein abgeben oder womöglich den Millionen-Gewinn abholen wollten, dort kurz parken konnten. Zudem weiß Carsten Müller, dass vis-a-vis des ehemaligen Lottogeschäfts einst eine Gaststätte beheimatet war. Gut möglich, dass die „Parkplätze“ auch für die Gaststätte ausgeschildert waren.

Für Müller steht fest: Auch wenn das verkehrte Schild jahrelang unterm Radar geflogen ist – oder besser gesagt gestanden hat –, kann es so nicht bleiben. „Man fährt halt einfach so daran vorbei. Wenn man aber genau hinschaut, dann fällt das auf.“

Fauxpas wird beseitigt

Ein Vor-Ort-Termin zwischen Verbandsgemeinde, Straßenmeisterei, Polizei und Ortsbürgermeister Peter Roschy soll nun Klarheit bringen, wie hier in Zukunft geparkt werden darf und wie nicht. Und vor allem soll endlich ein klares Verkehrsschild ohne Spielraum für Interpretationen angebracht werden. Aber auch hier gibt es wohl verschiedene Interessensgruppen. Da sind einerseits die Anlieger, die gerne ihre Autos weiterhin vor dem Haus parken möchten. Andererseits darf die Straße zwischen Kreisel und Kreuzung nach Maßweiler nach Müllers Worten nicht zugeparkt werden. „Das bremst zwar den Verkehr aus“, sagt der Mann von der Verwaltungs. Allerdings verstopfen Wildparker laut Carsten Müller schnell die doch enge Straße. Die Folge sind neue Verkehrsprobleme.