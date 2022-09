Zwei Verkehrsspiegel wünscht sich die SPD-Fraktion, um die Verkehrssicherheit in der Burgalber Straße zu verbessern. Mit dem Wunsch wird sich die Verkehrsschau befassen müssen.

Die Sozialdemokraten beantragten einen ganz neuen Spiegel auf der gegenüberliegenden Seite des Einmündungsbereichs der Biebermühler Straße in die Burgalber Straße. Dort werde zu oft der Kreuzungsbereich zugeparkt und es komme zu gefährlichen Situationen, erläuterte Bürgermeister Peter Spitzer (SPD) den Antrag seiner Fraktion. Rainer Peifer von der gleichnamigen Wählergruppe verwies auf eine alte Forderung seiner Wählergruppe nach solch einem Spiegel, die vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) abgelehnt worden sei. Peifer warnte zudem vor den Kosten. „Die Spiegel sind schweineteuer“, so Peifer, der es effektiver fände, die Falschparker zu ahnden, was die Verkehrssituation wesentlich sicherer mache, als einen Spiegel zu installieren, der eine falsche Sicherheit vorgaukle.

Auf Vorschlag von Spitzer soll die noch im September stattfindende Verkehrsschau das Thema diskutieren und dabei auch gleich der zweite Spiegelwunsch der Sozialdemokraten berücksichtigt werden. Die SPD fordert den Austausch eines kleinen runden Verkehrsspiegels im Einmündungsbereich der Schillerstraße in die Burgalber Straße. Der kleine Spiegel sei nicht groß genug, um das Verkehrsgeschehen richtig einzuschätzen.