Der Landkreis Südwestpfalz beauftragt alljährlich einen Fachmann mit einer Baumschau auf den kreiseigenen Grundstücken. Der Kreis besitzt auch Grundstücke am Schwarzbach in Rieschweiler-Mühlbach und Dellfeld. Im Februar wurde die vier Kilometer lange Strecke unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherung in Augenschein genommen. Handlungsbedarf wurde bei 84 Bäumen erkannt. 43 Bäume sollen gefällt werden, an den restlichen Bäumen sollen Pflegemaßnahmen – die Baumkronen werden geschnitten, Totholz wird entfernt – Schlimmeres verhindern.

Der Kreisausschuss vergab am Montag die Arbeiten. Im Bereich Rieschweiler-Mühlbach und Dellfeld kommt die Firma Ritter aus Reifenberg zum Einsatz, sie erhält dafür 14.000 Euro (Rieschweiler-Mühlbach) und 20.000 Euro. (Dellfeld). Den Bereich des Radwegs zwischen Rieschweiler-Mühlbach und Dellfeld sichert das Obersimter Unternehmen Rink für rund 7000 Euro.