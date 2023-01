2022 bereiteten die Verkehrssicherheitsberater des Landkreises fast 700 Vorschulkinder aus über 50 Kindertagesstätten auf die Teilnahme am Straßenverkehr vor. Dazu gehört unter anderem das sichere Überqueren der Fahrbahn

Durch die Verkehrserziehung der Jugendverkehrsschule (JVS) lernen Kinder und Jugendliche, sich im Straßenverkehr richtig zu verhalten. Mit dem vermittelten Wissen soll ihr Unfallrisiko verringert werden und sie selbst zur Verkehrssicherheit beitragen. Als Fahrradfahrer wurden an 24 Grundschulen 630 Kinder aus 39 Klassen ausgebildet, von denen 616 den Fahrradführerschein gemacht haben. An diesen Schulen wurden auch die Fahrräder überprüft, bei der verkehrssichere Räder eine Plakette erhalten.

„Mehr als 390 Eltern, die daran teilnahmen und starkes Interesse an den Inhalten zeigten, sind mehr als nur eine zufriedenstellende Zahl“, sieht Landrätin Susanne Ganster viele Eltern auch ermutigt und gestärkt, ihre Kinder beim Einstieg in den Straßenverkehr zu unterstützen. Um den Eltern den Sinn und Zweck der Radfahrausbildung zu vermitteln und deren Wissen um den Verkehr aufzufrischen, fanden insgesamt 24 Elternabende statt.

Mit dem Alter wachsen die Anforderungen

Mit steigendem Alter wachsen die die Anforderungen und Möglichkeiten, Schüler in die Thematik einzubinden. Neben der Teilnahme am Verkehr geht es auch darum, Schüler als Schülerlotsen und Buslotsen auszubilden und damit die Schulwege weiter zu sichern. 2022 wurden an zwei Schulen im Landkreis 25 Kinder für diese Aufgabe ausgebildet. In der Sekundarstufe zwei werden die Jugendlichen dann als Junge Fahrer angesprochen. Die Zielgruppe wird von der JVS bei Verkehrssicherheitstagen mit Demonstrationen von Brems- und Reaktionswegen unterstützt oder mit der Rauschbrille auf das Thema Alkohol sensibilisiert. Auch die Ablenkung beim Benutzen technischer Geräte als Autofahrer oder als Fußgänger zeigt eine wachsende Gefahr auf.

In diesem Jahr sollen die Aktivitäten der JVS wieder weiter ausgedehnt werden und beispielsweise auch für Senioren wieder entsprechende Angebote gemacht werden.