Die Umgehungsstraße Rodalben (Landesstraße 497) ist in die Jahre gekommen: An allen vier Brücken müssen die Übergangskonstruktionen getauscht werden.

Seit rund fünf Monaten sorgt ein Brückenschaden auf der Umgehungsstraße (Landesstraße 497) bei Rodalben dafür, dass Autofahrer auf Tempo 10 herunterbremsen müssen. Mittlerweile ist klar: Nicht nur auf Höhe der Einmündung der L482 gibt es ein Problem, sondern an allen vier Brücken der Umgehungsstraße.

Im Mittelpunkt stehen die sogenannten Fahrbahnübergänge, auch Übergangskonstruktionen genannt, erklärt Volker Priebe, Leiter des Landesbetriebs Mobilität (LBM) Kaiserslautern. Dabei handelt es sich um Stahlkonstruktionen, die die Dehnung der Brücke ausgleichen. „Die Brücken sind aus Beton, der dehnt sich aus, wenn Sonne darauf scheint“, erklärt Priebe. Das könne auf eine Strecke von 100 Metern gut fünf Zentimeter ausmachen. Im Winter hingegen verkürze sich die Brücke. Die Übergangskonstruktionen sorgten dafür, diese Schwankungen auszugleichen.

Schaden kann nicht repariert werden

Ende vergangenen Jahres war bei einer routinemäßigen Bauwerksprüfung aufgefallen, dass an einer der Übergangskonstruktionen Schäden bestehen, die nicht repariert werden können. Diese Stelle ist seither mit Platten abgedeckt, es gilt Tempo 10.

Die weitere Kontrolle ergab, dass auch die Fahrbahnübergänge der anderen Brücken der Umgehungsstraße schadhaft sind, so dass sie letztlich an allen vier Brücken erneuert werden müssen. Das sei nur bei Vollsperrung möglich, da die Konstruktionen die gesamte Fahrbahnbreite einnehmen. Die Umgehungsstraße sei etwa 35 Jahre alt, damit sei die Lebensdauer der Stahlkonstruktionen, die enorme Kräfte aushalten müssen, erschöpft, so Priebe. Im Zuge der Maßnahme plant der LBM weitere Asphaltarbeiten auf den Bauwerken sowie in den angrenzenden Bereichen und im Einmündungsbereich der Ortsdurchfahrt Rodalben (L497/Zweibrücker Straße).

Baubeginn noch unbekannt

Einen konkreten Baubeginn gibt es noch nicht, derzeit werden die Ausschreibungsunterlagen vorbereitet. „Jede Übergangskonstruktion ist individuell, die gibt es nicht von der Stange“, sagt Priebe. Die Bauteile werden von spezialisierten Fachfirmen passend für das jeweilige Bauwerk gefertigt. Die Herstellung dauere etwa sechs Monate, der Einbau vor Ort könne innerhalb weniger Wochen erfolgen. Priebe hofft, dass die Arbeiten im Spätjahr – September oder Oktober – beginnen können. Sollte das nicht möglich sein, müssten die Arbeiten im kommenden Jahr erfolgen.

Die Bauausführung sei in mehreren Bauabschnitten vorgesehen, um die Auswirkungen auf den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Über die konkreten Bauphasen, Zeiträume und erforderlichen Verkehrseinschränkungen werde der LBM vor Beginn der Arbeiten informieren.