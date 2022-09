Trulben bekommt nun doch zwei weitere Geschwindigkeitsmesstafeln. Angesichts der Verschuldung des Dorfes – laut Bürgermeister Harald Hatzfeld lag sie im August bei 802.000 Euro – hatte die Kommunalaufsicht das nötige Geld dafür zunächst nicht freigegeben. Das ist im Laufe des Sommers nun doch passiert, und in der Sitzung diese Woche hat der Gemeinderat den Kauf der beiden neuen Messtafeln für 4600 Euro beschlossen. 2020 wurden bereits zwei Geschwindigkeitsmesstafeln für den Ort beschafft, die in Trulben und Felsenbrunnerhof beziehungsweise Hochstellerhof, jeweils am Ortseingang aus Richtung Kreuzstraße kommend, installiert sind.