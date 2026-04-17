Was geschah in dem Freizeitbad in der Südwestpfalz? Ein Mitarbeiter des Bads verliert seine Arbeit und wird wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt. Vor Gericht schweigt er.

Im Juli 2024 wollten zwei heute 21 und 25 Jahre alte Frauen eine fröhliche Saunanacht in einem Freizeitbad im Landkreis Südwestpfalz verbringen. Aber der Aufenthalt endete anders als gedacht. Vor dem Schöffengericht in Pirmasens schilderten die beiden Frauen am Donnerstag ihre Erlebnisse: Den heute 40-jährigen Angeklagten hatten sie einige Monate zuvor über eine Bekannte kennengelernt und sich gemeinsam auch privat mit ihm getroffen. In jener verhängnisvollen Nacht war die Sauna gut besucht. Neben Gästen waren auch mehrere Mitarbeiter des Bades anwesend, darunter der Angeklagte.

Sauna-Aushilfen: Sie wirkten sehr vertraut

Vor dem letzten Aufguss soll sich der 40-Jährige zwischen die beiden Frauen gesetzt und seinen Arm um die jüngere der beiden gelegt haben. Sie habe seinen Arm weggeschoben, ebenso seine Hand, die er auf ihr Knie gelegt habe, sagte die Zeugin. Dann habe er das Gleiche bei der 25-Jährigen versucht. Drei junge Sauna-Aushilfen gaben an, die beiden Frauen hätten den Mann in der Sauna aufgefordert, sich zwischen sie zu setzen, und hätten sehr vertraut mit ihm gewirkt.

Nach dem letzten Aufguss gingen die Drei zum Abkühlbecken. Dort sollen sie sich gegenseitig ins eiskalte Wasser gestoßen haben. Als die 25-Jährige aus dem Becken steigen wollte, habe er sie „wie eine Braut“ auf den Arm genommen, hinten im Pool in eine Ecke gedrückt, mit dem Arm festgehalten und Finger in ihren Intimbereich eingeführt, schilderte die Ältere das Geschehen. Sie habe versucht, den Mann abzuwehren, ihre Kraft habe aber nicht ausgereicht. Erst als sie ihn gepetzt und um sich geschlagen habe, habe er von ihr abgelassen, und sie habe den Pool verlassen können. Die Jüngere bestätigte die Aussage. Sie habe es vom Beckenrand aus gesehen. Ihre Freundin habe ihr seltsame Blicke zugeworfen und mit den Fingern ein entsprechendes Zeichen gegeben. Da habe sie gewusst, was der Mann mache, gab die 21-Jährige an.

Plötzlich allein mit dem Angeklagten

Nachdem er von ihrer Freundin abgelassen hatte, habe er sie, die Jüngere, an den Beinen vom Beckenrand ins Wasser gezogen, sie mit seinen Händen und Beinen festgehalten und habe sie sofort penetriert. Sie habe ihn gepetzt und schließlich wegstoßen können, sagte die 21-Jährige. Die 25-Jährige bestätigte die Angaben.

Beide Zeuginnen betonten, dass sie plötzlich allein mit dem Angeklagten im Freizeitbad gewesen seien. Sie hätten danach schnell geduscht, sich angezogen, die Haare geföhnt, seien zur Mutter der 21-Jährigen gefahren und ihr hätten das Vorgefallene berichtet. Diese habe am nächsten Abend die Badverwaltung informiert.

Zum Schein auf Angebot eingegangen

Noch während sie sich fertiggemacht hätten – und auch während der Fahrt –, habe der Angeklagte sie mehrfach aufgefordert, noch zu ihm nach Hause zu kommen „zum Chillen“. Zum Schein hätten sie zugesagt, um weitere Zudringlichkeiten zu vermeiden. Sie seien aber nicht mehr zu dem Mann gegangen.

Nach Aussagen der beiden Frauen hatte es bereits vor dieser Nacht sexuelle Anzüglichkeiten gegeben: Der Angeklagte habe mit der gemeinsamen Bekannten, über die sie den Mann kennengelernt hatten, um einen Kasten Bier gewettet, dass es zum Geschlechtsverkehr mit den beiden Frauen kommen werde. Das hätten sie jedoch nicht ernst genommen, sagte die 21-Jährige vor Gericht. Die Ältere sagte, sie habe immer ein „ungutes Gefühl bei dem Mann zu Hause gehabt“, sei daher nie allein zu ihm gegangen. Aber im Freizeitbad hätten sie sich sicher gefühlt, sagten die Frauen. Seit jener Nacht meiden sie es nach eigenen Angaben. Die Verhandlung wird am Donnerstag, 7. Mai, um 13 Uhr fortgesetzt.