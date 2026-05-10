Was geschah in dem Freizeitbad in der Südwestpfalz? Einem Mitarbeiter wird gekündigt. Er wird wegen zweifacher Vergewaltigung angeklagt. Das sagen Zeugen vor Gericht aus.

Am ersten Verhandlungstag hatten die 21 und 25 Jahre alten mutmaßlich Geschädigten den Vorfall im Juli 2024 so geschildert: Im Abkühlbecken habe der Angeklagte die 25-Jährige „wie eine Braut“ auf den Arm genommen, im Pool in eine Ecke gedrückt und einen Finger in ihren Intimbereich eingeführt. Erst als sie ihn gepetzt und um sich geschlagen habe, habe er von ihr abgelassen. Dann soll er die 21-Jährige an den Beinen vom Beckenrand ins Wasser gezogen, sie mit seinen Händen und Beinen festgehalten und penetriert haben. Sie habe den Mann schließlich wegstoßen können.

Am zweiten Verhandlungstag berichtete die Mutter der 21-Jährigen, die beiden jungen Frauen hätten unter Schock gestanden, als sie nach dem Saunabesuch zu ihr kamen und kurz erzählten, was ihnen passiert sei. „Ich war auf 3000“, sagte sie vor Gericht. Sie habe nichts Genaueres wissen wollen. Beide hätten ängstlich gewirkt und den Vorfall nicht bei der Polizei anzeigen wollen. Deshalb habe sie eine E-Mail an das Schwimmbad geschrieben. Dadurch sei die Sache ins Rollen gekommen.

„Spaß gehabt – wie unter Freunden“

Eine 55-jährige Besucherin schilderte ein angenehmes Ambiente im Freizeitbad in jener Nacht. Der Mitternachtsaufguss sei sehr gut besucht gewesen. Zwei junge Frauen hätten den angeklagten Bademeister mehrmals geneckt. Schließlich habe er sich zwischen sie gesetzt. Sie habe nicht mitbekommen, dass er seine Hand auf das Knie einer der Frauen gelegt oder eine der Frauen umarmt habe, sagte die Zeugin auf Nachfrage. Nach dem Aufguss habe im Naturbecken noch gute Stimmung geherrscht, und Leute hätten sich gegenseitig ins Becken gestoßen. Die beiden Frauen seien ihr dort nicht aufgefallen.

Außerdem vernahm das Gericht eine 31-Jährige, die mit den beiden mutmaßlich Geschädigten den Angeklagten häufiger in dessen Wohnung besucht haben soll. Der Mann habe sie „daten“ wollen, sagte die Zeugin. Aber sie habe auch ihre beiden Freundinnen mitbringen dürfen. Der Angeklagte habe bei den Treffen „viel erzählt und viel ins Lächerliche gezogen“. Sie habe mit dem 40-Jährigen auch Wetten abgeschlossen, „aber nichts Sexuelles und keine, die die beiden Frauen betraf“, betonte sie. Eine Wette um einen Kasten Bier, wenn er mit einer der Frauen Sex hat – was am ersten Verhandlungstag zur Sprache gekommen war – , habe es nicht gegeben. Sie hätten alle nur eine Freundschaft mit dem Mann gepflegt. Dass er Interesse an den beiden Frauen gehabt habe, habe sie „nicht ernst genommen“, sagte die 31-Jährige. Sie hätten sich „mit dem Mann unterhalten und Spaß gemacht – wie unter Freunden“.

Info

Die Verhandlung wird am Dienstag, 12 Mai, fortgesetzt.

