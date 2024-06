Die Not bei den Projektpartnern in Afrika sei riesengroß, erklären die Verantwortlichen der Hauensteiner Aktion Afrika. Jetzt konnten wieder 20.000 Euro übergeben werden – für Nahrungsmittel, medizinische Versorgung, Bildung und Ausbildung sowie akute Notsituationen.

Weite Teile Ostafrikas sind in den vergangenen Wochen überflutet worden. Auch die Projektpartner der Hauensteiner waren betroffen. „Erst die Dürre und in deren Folge ausfallende Ernten, dann die Flut, die Leib und das karge Leben der Menschen bedroht“, beschreibt Vater Firminus Shirima die Folgen des Klimawandels, die Afrika ganz besonders treffen. „Die Nahrungsmittelversorgung ist nach wie vor hochproblematisch, da alles, was angepflanzt worden war, durch zu starke Regenfälle zerstört und von den Fluten weggetragen wurde.“

Ein Hilferuf erreichte den Hauensteiner Verein beispielsweise von Schwester Salome Mungai. Sie hatte sich mit ihren Freunden aus der St. Dominic’s Foundation auf den Weg in die Slums der kenianischen Hauptstadt Nairobi gemacht, die von den Fluten besonders hart betroffen waren, um dort zu helfen. Dort verteilten sie nicht nur 200 Decken und gaben im in den Kiambyo Slums 800 Kilogramm Maismehl, je 400 Kilogramm Weizenmehl und Reis sowie beträchtliche Mengen Salz, Zucker und Speiseöl aus – finanziert mit Spenden der Aktion „Mais fer Afrika“.

Schwester Genovefa zu Gast in der Südwestpfalz

„Wie bei dieser Hilfe für die Opfer der Flut sind wir manchmal einfach nur schnelle Helfer in der Not“, berichtet Alfred Busch, der Vorsitzende des Hauensteiner Vereins. Ein Hilferuf kam auch von Schwester Genovefa, die in der vergangenen Woche in der Südwestpfalz zu Gast war. Im Hospital St. Joseph Shelter of Hope, das sie aufgebaut hat, waren zwei medizinische Geräte defekt. Den CT-Scan-Controller konnte eine örtliche Firma reparieren. Die Kosten von 2000 Euro hat die Aktion Afrika übernommen.

Für die Reparatur eines Scan-Moduls konnten die Hauensteiner einen Siemens-Repräsentanten in Nairobi ausmachen. „Wir hoffen nun mit Genovefa darauf, dass das Gerät von den Siemens-Technikern wieder einsatzbereit gemacht werden kann. Wir haben ihr dafür 5000 Euro übergeben“, erklärt Busch. In den ersten Monaten des Jahres hatte der Verein dem Hospital in Voi bereits dabei geholfen, den Ambulanzwagen auf neue amtliche Standards aufzurüsten und einen Engpass bei der Versorgung mit Medikamenten zu überbrücken.

Fast 30 Geburten in neuer Entbindungsstation

Seit 2023 unterstützt Aktion Afrika auch eine medizinische Einrichtung in Zigira. Eigentlich zustehende Zahlungen der Nationalen Krankenversicherung würden sehr unregelmäßig und unzureichend fließen, erklärt der Verein, weswegen Medikamente zugekauft werden. Carl-August und Beate Seibel waren im April in Zigira und berichteten, dass an der Apotheke Sanierungsarbeiten vorgenommen werden konnten. Und: „In der neuen Entbindungsstation kommen die Kinder sicher und sauber auf die Welt. Wir hatten jetzt schon etwa 25 bis 30 Geburten.“

Für die St. Mary School in Kitale in Nordwest-Kenia, die von der St. Dominic’s Foundation errichtet wurde, konnten mit finanzieller Hilfe von Aktion Afrika und mit 5000 Euro von Bingo (Toto-Lotto Rheinland-Pfalz) Möbel für drei Säle gekauft und ein kleiner Spielplatz ausgestattet werden.

Die Verantwortlichen des Vereins betonen: „Weil alle unsere Arbeit ehrenamtlich geleistet wird, fließen 99,5 Prozent der Spenden auf Heller und Pfennig direkt an die Armen auf dem schwarzen Kontinent.“

Info

Die Iban des Spendenkontos der Aktion Afrika bei der Volksbank Südliche Weinstraße-Wasgau lautet DE86 5489 1300 0071 8473 06. Als Kennwort sollte „Mais fer Afrika“ angegeben werden.