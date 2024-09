Eine der schlechtesten Straßen im Landkreis Südwestpfalz wird saniert. Noch in diesem Jahr sollen die Arbeiten an der Kreisstraße 62 zwischen Hornbach und Mittelbach beginnen.

Die Sorge von Reiner Hohn, dem langjährigen Stadtbürgermeister von Hornbach, dass die Sanierung der maroden Kreisstraße 62 zwischen Hornbach und Mittelbach so schnell nicht kommen wird, hat sich als unbegründet erwiesen. Die Baustelleneinweisung hat bereits stattgefunden, noch in diesem Jahr soll mit der Sanierung der rund drei Kilometer langen Strecke begonnen werden. Deren Zustand gilt als nicht mehr verkehrsgerecht und sanierungsbedürftig, ihre Zustandsnote war schlechter als 4,5. Die Kreisstraße 62 zweigt von der Landesstraße 478 (Hornbach - Altheim) ab und mündet im Tal der Bickenalb in die L465 (Zweibrücken-Mittelbach - Altheim).

Für rund 1,2 Millionen Euro wird die Firma Juchem Asphaltbau aus Niederwörresbach eine neue, mindestens 10,5 Zentimeter dicke Tragschicht und eine 3,5 Zentimeter starke Asphaltschicht einbauen. Außerdem werden die Bankette abgeschält und mit tragfähigem Material an die neue Fahrbahnhöhe angepasst. Mit der Verkehrssicherung während der Bauarbeiten wurde die VSV SIG GmbH aus Quierschied beauftragt, die Kosten betragen rund 35.000 Euro. Die Arbeiten waren ausgeschrieben worden, der Kreisausschuss hatte den Kreisvorstand am 3. Juni ermächtigt, die Aufträge an die günstigsten Bieter zu vergeben.

Ausschreibung musste aufgehoben werden

Hohn hatte Bedenken, dass das Vorhaben wegen des im vergangenen Jahr lange nicht genehmigten Kreishaushalts auf Eis gelegt worden sei. Weil deshalb die Finanzierung nicht gesichert war, musste die im April 2023 erfolgte Ausschreibung aufgehoben werden. Der Landesbetrieb Mobilität hatte die Arbeiten in diesem Jahr erneut ausgeschrieben, die Maßnahme ist sowohl im Straßenausbauprogramm also auch im aktuellen Haushalt vorgesehen.