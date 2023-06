Sie gilt als eine der anspruchsvollsten Schweißprüfungen bundesweit: die Verbandsschweißprüfung Pfälzerwald. Am Samstag stellten sich 13 Schnüffelnasen mit ihren Hundehaltern bei der 68. Auflage einer der Prüfungen, nämlich Fährten im Alter zwischen 20 und mehr als 40 Stunden zu finden. Darunter waren auch zwei Teilnehmer aus der Südwestpfalz.

Die beiden Teilnehmer aus der Südwestpfalz bestanden die Anforderungen der 20-Stunden-Fährte: Thomas Linse aus Wattweiler mit dem zweijährigen Deutsch-Langhaar-Rüden „Quincy vom Veybach“ sowie Norbert Fecht aus Lauterschwan mit seiner Deutsch-Langhaar-Hündin „Emma III vom Lönsstein“. Getreu dem Motto „Riemenfest und Fährtentreu“ waren am Ende zehn Gespanne erfolgreich, davon sechs auf der 20-Stunden Fährte, zwei weitere auf der-40 Stunden-Fährte und ebensoviele auf der 20-Stunden- Fährten-Schuhprüfung.

Der Wattweilerer Thomas Linse mit seinem Rüden Quincy fängt gut an, trotz sichtlicher Aufregung des Hundeführers. Den Anschuss findet Quincy schnell und zielstrebig. Auf der durch die Trockenheit sehr anspruchsvollen 1000 Meter langen Fährte jedoch verlieren die Beiden die künstlich angelegte „Schweißspur“, also das wenige vergossene Rehblut, zweimal. Es folgt ein sogenannter Abruf eines Richters. Soll heißen: Es wird signalisiert, dass die Beiden falsch sind. Das ist prädikatsmindernd, was bedeutet, es gibt eine schlechtere Bewertung. „Beim zweiten Abruf war ich schon nervös, denn ich wusste, ein dritter Abruf und wir sind durchgefallen“, sagt der Stahlbetonbauer aus Wattweiler. Dazu kommt es aber nicht, am Ende findet Quincy das Reh. Die Freude ist groß. Den obligatorischen Tannenzweig als Trophäe lässt Quincy kalt, die Leckerlies kommen bei ihm schon besser an.

Durchgang ohne Tadel

Das zweite Gespann ist geübt. Hundeführer Norbert Fecht aus Lauterschwan mit seiner Deutsch-Langhaar-Hündin Emma II vom Lönsstein sind ohne jeden Tadel erfolgreich. „Ich bin völlig blutarm, ich sehe drumherum nichts“, erzählt Fecht von seiner Aufregung, die sich allerdings nicht auf seine Hündin übertragen habe. Es ist der vierte Erfolg mit dem dritten Hund bei der Verbandsschweißprüfung Pfälzerwald. Als Belohnung muss sich Emma heute anstatt mit Rehpansen mit nicht weniger leckerem Rinderhackfleisch zufrieden geben, was sie sich quasi „einrüsselt“, wie es Fecht zu sagen pflegt.

„Von den Hundeführern und den Hunden wurde heute ein Höchstmaß an Konzentration abverlangt, die äußeren Bedingungen waren sehr anspruchsvoll und die Gespanne gut vorbereitet“, resümierte Prüfungsleiter René Roger Kirsch aus Hauenstein. Mit musikalischer Umrahmung der Jagdhornbläser der Kreisgruppe Pirmasens-Zweibrücken unter Hornmeister Weber und einem gemütlichen Beisammensein im „Suchenlokal“ der Pfälzerwald-Hütte Merzalben klang die im wahrsten Sinne des Wortes schweißtreibende Veranstaltung für Hundeführer und Vierbeiner in geselliger Runde aus.

Ehrungen

Schweißriemen in Gold: Franz Zwick (Leimen) und René Kirsch (Hauenstein)

Schweißriemen in Silber: Jagdmeister Rolf Henner (Dietrichingen), Michael Schöfer (Pirmasens), Norbert Fecht (Wattweiler)