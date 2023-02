Mit der Frage, wie es künftig mit dem bisherigen Feuerwehrhaus nebst Gelände in Rieschweiler weitergehen soll, befasst sich am Mittwoch der Verbandsgemeinderat.

Das neue Feuerwehrgerätehaus in Rieschweiler-Mühlbach strebt seiner baulichen Vollendung entgegen. Dieses Jahr wird die Wehr aus der Wiesenstraße dorthin umziehen. Die Verbandsgemeinde (VG) Thaleischweiler-Wallhalben als Trägerin der Feuerwehr ist Eigentümerin des Geländes. Der VG-Rat tagt am 1. März ab 19 Uhr im Verwaltungsgebäude in Wallhalben.

Das Gerätehaus im Ortsteil Rieschweiler verfügt über eine Fahrzeughalle und einen flachen Anbau, in dem der Aufenthalts- und ein Besprechungsraum untergebracht sind. Dazu kommen zwei separate Garagen. Verbunden wird der Komplex durch eine große Parkplatz-/Hoffläche, die ebenfalls genutzt werden kann.

Gute Voraussetzungen für Bauhof-Ansiedlung

Im Zuge der Planungen für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Hechtloch war bereits darüber gesprochen worden, dass das Feuerwehrgelände mit den bisherigen Gebäuden nach dem Abzug der Wehr an die Ortsgemeinde Rieschweiler-Mühlbach übertragen werden sollte. Darüber wird der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend beraten und entscheiden.

In der Ortsgemeinde gibt es Überlegungen, das bisherige Feuerwehrhaus künftig als Bauhof der Gemeinde zu nutzen, da Lage und Größe des Geländes und der Gebäudebestand dafür gute Voraussetzungen bieten. Sowohl für den Maschinenpark der Ortsgemeinde als auch für die künftige Unterbringung der Gemeindearbeiter. Inklusive der Sanitär-Einrichtungen und Sozialräume.