Die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land will das ehemalige Vinninger Schulschwimmbad nicht wieder übernehmen. Der Kreis will das Bad, wenn es offiziell entwidmet ist, loswerden, der Verbandsgemeinderat sprach sich am Mittwochabend mehrheitlich gegen die Rückübertragung aus.

2019 hatten sich die Vinninger noch einmal um die Sanierung und Wiederinbetriebnahme des ehemaligen Schulschwimmbades bemüht, das seit 2007 geschlossen ist. Der Kreis hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das Kosten in Höhe von sechs Millionen Euro ermittelt hatte. Das Thema schien beendet, zumal sich am 15. Juni 2020 auch der Verbandsgemeinderat gegen die Sanierung ausgesprochen hatte. Mitte Januar hatte sich Landrätin Susanne Ganster in einem Schreiben an die Verbandsgemeinde gewandt und die Rückübertragung angeboten, da das Schwimmbad und das dazugehörige Gebäude nicht mehr für den Schulbetrieb benötigt werden.

Bürgermeisterin Silvia Seebach betonte, dass vor einer etwaigen Rückübertragung einige Probleme geklärt werden müssten. Unter anderem geht es um die Grundstücksfrage, denn die Schwimmhalle liegt auf einem Grundstück mit der Turnhalle, die Straße, die zum Bad führt, ist eine Privatstraße. Zudem müsste geklärt werden, wie die Verbandsgemeinde das Gebäude künftig nutzen wolle, eine Instandsetzung käme aufgrund der hohen Kosten nicht in Frage.

Vinninger Ortsbürgermeister zweifelt an hohen Kosten

Felix Kupper, FDP-Fraktionsmitglied und Vinninger Ortsbürgermeister, stellte die Frage, welche kommunale Einrichtung kostendeckend zu betreiben sei. Er bezweifelte die hohen Kosten für eine Sanierung. „In Lemberg werden eine Schule und das Schulschwimmbad saniert und es kostet weniger als die Sanierung unseres Schwimmbades“, sagte er und folgerte: „Die Zahlen stimmen hinten und vorne nicht.“ Kupper berichtete, dass sich die Ortsgruppe der DLRG weiterhin um das Schwimmbad bemühe und prüfe, ob man es als Genossenschaft weiterführen könne. Seebach bemerkte, wenn es neue Konzepte zur Weiterführung gebe, könne man gerne noch einmal darüber reden.

Steffen Schehrer (CDU) betonte, dass sich an der Sachlage nichts geändert habe. „Wenn wir das Schwimmbad zurücknehmen, müssen wir es zurückbauen“, sagte er. Auf die Frage von Klaus Müller (CDU), ob die Verbandsgemeinde das Schwimmbad zurücknehmen müsse, antwortete Seebach mit nein.