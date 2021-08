Die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben wird das Thema Wandern im Hinblick auf die Tourismusförderung stärker in den Blick nehmen. Ein Tourismuskonzept für Qualitätswanderwege soll erstellt werden. Ziel ist es, bereits für die Wandersaison Frühjahr bis Herbst 2022 erste attraktive kurze und mittellange Routen festzulegen, zu klären, wie die Pflege der Wege künftig aussehen soll.

Der Verbandsgemeinderat ist sich einig, dass in diesem Bereich, der neben dem Erholungsfaktor auch wirtschaftliches Potenzial beinhaltet, mehr Anstrengungen unternommen werden müssen. Die CDU-Fraktion hatte in der vergangenen Ratssitzung den Antrag eingebracht, dieses Tourismuskonzept zu erstellen, bei der Konzeption, Zertifizierung und Pflege einen engen Austausch mit den Ortsgemeinden und Vereinen zu suchen. Die Wanderwege, die ausgesucht werden, sollen so gestaltet sein, dass eine Zertifizierung möglich ist, „und sie sollen alle Teilbereiche der Verbandsgemeinde berücksichtigen, die mit unterschiedlichen Natur- und damit Wandererlebnissen punkten können“, sagt Felix Leidecker, CDU-Sprecher im Verbandsgemeinderat.

Es sei nicht so, dass es in der Verbandsgemeinde in diesem Bereich nichts gebe. „Im Gegenteil, wir haben viel zu bieten und es gibt auch bereits Wege. Aber vieles funktioniert, wie zum Beispiel beim Heltersberger Brunnenwanderweg, dank privater Initiativen. Was fehlt, ist zum Beispiel die Koordination“, skizziert er, wo Ansatzpunkte gesehen werden.

Die Verbandsgemeinde könne zum Beispiel mit zwei Bahnhöfen – in Waldfischbach-Burgalben und Steinalben – aufwarten. Ein guter Ansatzpunkt, um eine Wanderregion Waldfischbach-Burgalben über den öffentlichen Personennahverkehr gut erreichen zu können – „und sicher ein Pluspunkt, den wir unbedingt nutzen sollten“, sagt Leidecker, der darauf hinweist, dabei auch das Thema Fahrradfahren und E-Bike zu berücksichtigen.

Entwicklung bei Biebermühle nutzen

Die mögliche Entwicklung eines weiteren Bahnhofes fordert beim Thema Tourismus in der Verbandsgemeinde mehr Engagement. Leidecker verweist auf die Überlegungen, am Bahnhof Biebermühle die Tourismusaktivitäten des Landkreises zu bündeln, die Tourismuszentrale einzurichten. „Wir grenzen unmittelbar an den Bereich an. Sollte sich diese Chance eröffnen, müssen wir Angebote haben, um das sich daraus ergebende Potenzial nutzen zu können“, sagt Leidecker. Es gäbe auch viele Ansatzpunkte zur Zusammenarbeit mit Nachbarverbandsgemeinden. Dazu komme, dass Ferien in der Heimat, Wanderurlaube immer beliebter werden und manche Regionen wie das Dahner Felsenland schon fast an ihre Grenzen kämen, was die Aufnahme von Gästen anbelangt.

Zu wenig zertifizierte Wanderwege

„Unsere Verbandsgemeinde ist aktuell noch nicht auf die immense Nachfrage auf diesem Markt vorbereitet“, sagt Leidecker. Im gesamten Kreis Südwestpfalz gebe es über 25 attraktive und zertifizierte Premium-Kurzwege mit Längen zwischen sechs und 15 Kilometern. Kein einziger davon befinde sich in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben. Von insgesamt 39 Premiumwanderwegen über alle Längen hinweg liegen mit dem Holzlandweg und dem Sickinger Höhenweg gerade mal zwei, und auch die nur teilweise, im Verbandsgemeindegebiet. „Da ist Potenzial vorhanden“, sagt Leidecker.

Denkbar wäre, einen Teil des Heltersberger Brunnenwanderweges in Zusammenarbeit mit den bereits in diesem Bereich aktiven Gruppen vor Ort zertifizieren zu lassen, dazu den Moosalbwanderweg in den Talgemeinden und einen Abschnitt des Sickinger Höhenweges. Dass von Beginn an auch Gastronomen, Anbieter von Übernachtungsmöglichkeiten, Vereine mit ins Boot geholt werden, verstehe sich von selbst. Ohne sie funktioniere es nicht, es eröffne ihnen aber auch Chancen.

Erste Ansätze sollen vertieft werden

Der Tourismus sei nicht das Thema mit der höchsten Priorität gewesen, sagt Verbandsbürgermeister Lothar Weber (SPD). Die Verbandsgemeinde hatte bekanntermaßen einige Altlasten zu lösen, die finanziell und juristisch viel Aufmerksamkeit erforderten. Das band Personal.

Ansätze in diesem Bereich gab es durchaus. Längstens seit 2017 beschäftigte man sich mit dem Besucherlenkungskonzept. Alle Ortsgemeinden waren damals aufgefordert, in ihrem Bereich drei Wege zu benennen, die im Tourismuskonzept eine herausragende Stellung einnehmen sollten, im Idealfall zertifizierungsfähig wären. „Konsequent zu Ende gebracht wurde das aus verschiedenen Gründen nicht“, bekennt Weber. In manchen Ortsgemeinden gibt es, wie in Schmalenberg, wo der Pfälzerwald-Verein sehr aktiv war, Wegekonzepte, deren Bewerbung über bekannte digitale Wanderplattformen wie outdooractive oder komoot schnell umsetzbar wäre.

Der Blick geht nach vorne. Das Thema Wandern und Tourismus soll jetzt auch in der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben vorangebracht werden.