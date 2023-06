Der Neubau des Rathauses in Thaleischweiler-Fröschen bleibt eine herausfordernde Aufgabe für die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Dem Unternehmen, das mit den Abbrucharbeiten für das Gebäude neben dem Rathaus beauftragt wurde, wurde der Auftrag entzogen. In einer Eilentscheidung wurde eine Firma aus der Südpfalz damit beauftragt.

Für 71.800 Euro sollte das Unternehmen aus der Westpfalz die Abbrucharbeiten erledigen. Den gesetzte Ausführungsfristen kam die Firma nicht nach. Wenn gearbeitet wurde, hielten sich die Arbeiter teilweise nicht an das vorgegebene Schadstoffsanierungs- und Abbruchkonzept. Mehrere Aufforderungen, die Arbeiten zu vollenden, Verzugsschreiben mit Nachfristsetzung und Kündigungsandrohung zeigten keine Wirkung. Deshalb wurde dem Unternehmen Mitte Juni außerordentlich und fristlos gekündigt. Verbunden mit dem Hinweis, dass die Verbandsgemeinde entsprechende Schadensersatz- und Vertragsstrafenansprüche geltend machen wird. Zudem werde ein anderes Unternehmen damit beauftragt, die Arbeiten zu vollenden. Finanziell gehe das zu Lasten des jetzt gekündigten Unternehmens.

Abbruchkonzept missachtet

Weil sich das Unternehmen nicht an das Abbruch- und Schadstoffsanierungskonzept gehalten hat, wurden zusätzliche Arbeits- und statische Sicherungsmaßnahmen notwendig. Auch die Schadstoffsanierung ist nun mit Mehraufwand verbunden. Um eine weitere Bauverzögerung zu vermeiden, wurde per Eilentscheid ein neues Unternehmen beauftragt. An das vormalige Unternehmen wurden bislang rund 34.000 Euro ausbezahlt. Sämtliche Mehrkosten, die nun entstehen, werden diesem Unternehmen in Rechnung gestellt werden.

Vergeben wurde der Auftrag eine Rollregistratur zur Aktenlagerung anzuschaffen. Die kostet 32.600 Euro. Mit den Nachträgen zu einzelnen Gewerken wird sich der Rat erst bei seiner Sitzung im Juli befassen. Bei der Fraktionssprechersitzung hatte sich herauskristallisiert, dass hier noch Informationsbedarf besteht.