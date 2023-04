Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Verbandsbürgermeister Björn Bernhard will den Dörfern beim Verwalten der Kindergärten helfen. Entweder über einen Zweckverband oder die Übernahme der Kindergärten. Die Idee stellt er in den Dörfern vor. Auftakt ist am Mittwoch in der Sitzung des Kleinsteinhauser Gemeinderates, am Donnerstag geht’s in Contwig weiter.

Seit 1. Juli gilt in Rheinland-Pfalz das neue Kindergartengesetz. Für wie viele Stellen ein Kindergarten Geld bekommt, hängt von der Anzahl der Kinder ab, die für