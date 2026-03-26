Werner Lelle, der die Geschichte der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land zwei Jahrzehnte mitgeprägt hat, ist tot. Er starb am 18. März im Alter von 79 Jahren.

Werner Lelle war von 1994 bis 2014 Mitglied des Verbandsgemeinderats Zweibrücken-Land, und die Hälfte dieser Zeit – von 2004 bis 2014 – einer der drei Stellvertreter des damaligen Verbandsbürgermeisters Kurt Pirmann und dessen Nachfolgers Jürgen Gundacker. Der frühere Kriminalbeamte, der in Contwig lebte, war auch zehn Jahre Mitglied des Kreistags Südwestpfalz und engagierte sich politisch bei der CDU in Contwig und in der Verbandsgemeinde.

Die Sportler in Zweibrücken und Umgebung kannten ihn als Fußballer und Tennisspieler. Anfang der 90er Jahre trainierte er an der Seite von Teamchef Wendelin Guster den Oberligisten SC Hauenstein, der damals in der dritthöchsten deutschen Spielklasse antrat. Als Stützpunkttrainer des Südwestdeutschen Fußballverbandes trainierte er Anfang der 2000er Jahre in Heltersberg Nachwuchstalente im Jugendbereich – ein Projekt des Deutschen Fußball Bundes (DFB) mit dem Ziel, auch Talente zu entdecken und Spieler optimal zu fördern, die nicht in der Nähe eines großen Vereins beheimatet sind. Auch Bechhofen, Hornbach und Ixheim gehörten zu Lelles Stationen als Trainer.

Zehn Jahre Leiter der Contwiger Volkshochschule

Zehn Jahre, bis 2020, leitete Werner Lelle die Contwiger Volkshochschule. Als er das Amt abgab, sagte er im Gespräch mit der RHEINPFALZ, dass er bei der Wahl der Kurse auf den Bedarf vor Ort geachtet habe und so zum Beispiel Computerkurse für Ältere oder Sprachkurse angeboten habe.

Werner Lelle starb am 18. März, laut Verbandsbürgermeister Björn Bernhard plötzlich und unerwartet. Bernhard sagte, die Nachricht von Lelles Tod habe ihn sehr getroffen. Der Verbandsgemeinderat gedachte Werner Lelle am Mittwochabend mit einer Schweigeminute.