660.000 Euro investiert die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben in das Wasserwerk Horbach, das die Gemeinde mit Trinkwasser versorgt. Die Trinkwasseraufbereitungsanlage wird neu gebaut (Kosten 292.000 Euro) und der Hochbehälter wird saniert (Kosten 307.000 Euro). Eine veraltete Lüftung, Rost und kaputte Gussleitungen sollen beseitigt werden müssen. Abschließend wird noch ein neues Absetzbecken gebaut (61.000 Euro). Das alles soll geschehen, ohne dass die Wasserversorgung der Bürger beeinträchtigt werde, sagte Bürgermeister Walfried Schäfer (CDU). Es werde oft gefragt, wofür eine Ortsgemeinde Umlagen an die Verbandsgemeinde zahle. „Zum Beispiel, um solche Baumaßnahmen zu finanzieren“, sagte Schäfer. 2020 hatte Horbach 153.000 Euro Umlage an die Verbandsgemeinde überwiesen.

In Horbach werden im Schnitt 60 Kubikmeter Wasser pro Tag verbraucht. An besonders heißen Tagen steigt der Verbrauch schon mal auf 130 Kubikmeter Wasser. Der Bedarf kann problemlos aus dem Tiefbrunnen, der die Gemeinde mit Wasser versorgt gedeckt werden.