Schon am Samstag starten die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der Verbandsgemeinde Hauenstein. Fünf Chöre werden musikalisch gratulieren zu einem Jubiläum, das es so eigentlich nicht geben sollte, wenn es nach dem Land gegangen wäre. Und Verbandsbürgermeister Patrick Weißler hofft auf viele weitere Jubiläumsfeiern in den kommenden Jahren.

Sportlich wird das Jubiläum und Verbandsbürgermeister Weißler will selbst vorne mit dabei sein – egal, ob es die Radtour quer durch die ganze Verbandsgemeinde oder der Wandermarathon über 45 Kilometer sein wird. Am Samstag wird aber erstmal nur zugehört, wenn fünf Chöre aus den Gemeinden im Hauensteiner Bürgerhaus ihre Lieder schmettern. Weißler erzählt von einer Schallplatte, die vor 40 Jahren zum zehnjährigen Bestehen der Verbandsgemeinde mit einem Konzert der damaligen Chöre herausgegeben wurde und die er als Kind geliebt habe. „Witzig sind die Fotos von damals, wie die Leute angezogen waren“, amüsiert sich der Verwaltungschef. Von der Platte soll es im Archiv der Verbandsgemeinde sogar noch Restexemplare geben, die nun zum 50-Jährigen angeboten werden könnten. Von dem Konzert am Samstag soll es aber keinen Mitschnitt und keine CD geben, bedauert er. Der Aufwand wäre zu groß.

Bisher sechs Veranstaltungen geplant

Auch auf eine Chronik wolle er verzichten. Das wäre zwar schön, Weißler bezweifelt jedoch, dass für ein solches Druckerzeugnis auch entsprechende Nachfrage bestehen könnte. „Das ist eine enorme Arbeit und dafür gibt es in der Verwaltung derzeit niemand, der auch die Zeit dazu hätte“, begründet er den Verzicht auf eine Dokumentation dieser Art.

Stattdessen wird gefeiert und die sechs bisher geplanten Veranstaltungen werden bereits rund 15.000 Euro kosten. So viel sei im Haushalt für das Jubiläum vorgesehen, erklärt Weißler, der sich bereits auf das erste sportliche Ereignis zum Jubiläum vorbereitet. Am 20. August wird es eine E-Bike-Tour durch die gesamte Verbandsgemeinde geben. Start soll in Hinterweidenthal sein und die Route werde über Wald- und Wanderwege führen mit Einkehrpunkten an der Dicken Eiche oder der Schwanheimer Hütte. Ob die Tour auch nach Hermersbergerhof oder Hofstätten reichen kann, will Weißler noch nicht zusagen. Hier müsse noch wegen der massiven Bergstrecke diskutiert werden, meint der Verbandsbürgermeister lachend.

Sieben Berge müssen erklommen werden

Das zweite sportliche Ereignis wird ein Wald-Marathon am 7. Oktober sein. Hier wird in Wilgartswiesen gestartet und die 45 Kilometer lange Route soll praktisch ein Best-Off der Premiumwanderwege in der Verbandsgemeinde werden. Sieben Berge müssen erklommen werden. „Das wird sehr anspruchsvoll“, schätzt Weißler, der auch dabei mitwandern will. Aber schon einschränkte, dass er wohl nicht die ganzen 45 Kilometer laufen könne. Immerhin wollen THW und Feuerwehr zwischendurch an den Stationen immer mal einen Shuttle-Service zum Ausgangspunkt zurück anbieten, damit jeder seine persönlichen Grenzen austesten könne.

Festakt am 15. Juli

Vor dem Sport ist aber erstmal Sitzfleisch gefragt, wenn am 15. Juli der Festakt in Wilgartswiesen stattfinden soll. Weißler will keine steife Feier daraus machen und viele Redner zu einem Marathon auf die Bühne lassen. Es soll zwar viel Prominenz kommen, unter anderem habe bereits der Mainzer Sozialminister Alexander Schweitzer zugesagt. Weißler will jedoch eine lockere Atmosphäre schaffen und dies mit einem Interview erreichen, bei dem die Verbandsgemeinde prägende Persönlichkeiten auf die Bühne gebeten werden. Zwei haben schon zugesagt: der erste Verbandsbürgermeister Gottfried Dahm und der langjährige Beigeordnete und Hauensteiner Bürgermeister Willy Schächter. Weitere Interviewpartner seien angefragt, aber noch nicht sicher, so Weißler, der selbst an dem Tag über die Zukunft der Verbandsgemeinde informieren will.

Weitere Veranstaltungen werden eine Pflanzaktion im November sein, bei der 50 Kastanienbäume zu einem Hain an der Queichquelle hinter dem Paddelweiher gepflanzt werden sollen. Die Bäume liefere der Forst. Später könnte der Hain durch andere klimaresiliente Bäume ergänzt werden. Zum Abschluss des Jubiläumsjahres werde es noch einen ökumenischen Gottesdienst am 31. Dezember geben, kündigte Weißler an. Der Verbandsbürgermeister hofft auf dessen Realisierung, denn der Glaube spiele in den Gemeinden eine große Rolle und sei prägend für die Verbandsgemeinde gewesen.

Nicht das letzte Jubiläum

Einen starken Glauben an die Zukunft der Verbandsgemeinde hat Weißler auf jeden Fall. Auf die Frage, ob es das letzte Jubiläum sein wird, da die Hauensteiner ja nach dem Willen des Landes mit einer anderen Verbandsgemeinde fusionieren sollten, meinte er, dass es sicher noch ein 75-jähriges und 100-jähriges Bestehen geben werde. „Das wird nicht das letzte sein. Die Fusion wird nicht passieren“, betont Weißler. Die Hauensteiner Verbandsgemeinde sei leistungsfähig und könne eigenständig weiterbestehen, gibt er sich zuversichtlich.