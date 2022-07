Der Ehrenabend der Freiwilligen Feuerwehr ist immer ein ganz besonderer Abend. Und so war es auch am Dienstag im Bürgerhaus in Münchweiler. Insgesamt standen 128 Ehrungen auf der Auszeichnungsliste. Die höchste Ehrung, die gleichzeitig eine Premiere in der Verbandsgemeinde-Feuerwehr ist, wurde Winfried „Ferdi“ Steggemann zuteil.

Zum ersten Mal verlieh die Verbandsgemeinde (VG) den Titel „Ehren-Wehrleiter“ an den mittlerweile 80-jährigen Winfried Steggemann aus Rodalben. Acht Feuerwehrmännern und einer Feuerwehrfrau wurde für 45 Jahre aktive Feuerwehrtätigkeit die höchste Ehrung, das goldene Feuerwehrehrenzeichen mit goldfarbener Umrandung und Eichenlaubkranz, verliehen.

Münchweilers Ortsbürgermeister Timo Bäuerle hob in seiner Begrüßung die Bedeutung der Feuerwehr hervor: „Das Leben, die Gesundheit und den Besitz unserer Bürger zu schützen, gehört zu den bedeutendsten Aufgaben der Kommunen.“ Es bedürfe Menschen, die als Feuerwehrleute ehrenamtlich dazu bereit seien, sich 24 Stunden täglich der Bewältigung anstehender Aufgaben, ob im Brand-, Unfall oder im Naturkatastrophenfall zu stellen.

187 Einsätze in den vergangenen beiden Jahren

VG-Wehrleiter Christoph Kästner blickte auf die vergangenen beiden Jahre zurück, in der die Pandemie dazu führte, dass der Ausbildungs- und Übungsbetrieb zeitweise eingestellt wurde, um Kontakte in den Löscheinheiten zu reduzieren und „so die Einsatzbereitschaft uneingeschränkt aufrecht zu erhalten“. Man sei dabei an Grenzen gestoßen, räumte er ein und bedauerte, dass wesentliche Elemente der Feuerwehrzugehörigkeit, die Kameradschaft und der Zusammenhalt, zu kurz gekommen seien.

96 Einsätze im Jahr 2020 und 91 im Jahr 2021 listete Kästner auf. Er erinnerte an den Einsatz im Ahrtal 2021, als man an drei Schichttagen im Rahmen der Gefahrenabwehr in der Flutkatastrophe mit 52 Einsatzkräften vor Ort gewesen sei und in den folgenden Wochen mit weiteren Einsatzkräften half, den Grundschutz in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler aufrecht zu erhalten.

„Ein Glücksfall“

„Für unsere Verbandsgemeinde ist unsere Feuerwehr ein Glücksfall“, stellte der Chef der VG-Feuerwehr Rodalben, Bürgermeister Wolfgang Denzer, heraus. Auf sie könne die Verbandsgemeinde stolz sein, so Denzer und bedankte sich bei allen Angehörigen der Wehren. Der Feuerwehrdienst sei freiwillig, selbstlos, ehrenamtlich und gehe zu Lasten der Freizeit. Retten, Löschen, Bergen, Schützen – das seien die schlagwortartigen Aufgabenfelder der Wehr, listete der VG-Chef auf. Dies zu leisten sei mit einem hohen Maß an Idealismus, Verlässlichkeit, Fachkompetenz und Motivation, sowie einer gehörigen Portion Einsatzfreude verbunden. „Diese Begeisterung unserer Wehrleute soll für uns alle ein Vorbild sein, wenn es um das Gemeinwesen geht. Feuerwehr ist Teamwork par exellence“, lobte Denzer.

Dass Landrätin Susanne Ganster „sehr gerne der Einladung gefolgt ist“, war ihr anzumerken. Mit großer Herzlichkeit übernahm sie die Überreichung aller Ehrenurkunden; fand für jeden Einzelnen ein freundliches Wort: „Das ist für viele hier ein ganz besonderer Abend, den es auch entsprechend zu würdigen gilt und ihm die Bedeutung zumaßt, die er hat,“ erklärte sie gegenüber der RHEINPFALZ. In ihrer Rede betonte Ganster, dass diese ehrenamtliche Tätigkeit nicht mit anderen ehrenamtlichen Engagements vergleichbar sei. Denn: Die Wehr wisse nie, in welche Situation, in welche Lage sie bei ihrem Einsatz komme; gerade dafür gelte es zu danken. Mit Blick auf die aktuelle Gaskrise habe der Zivilschutz im Landkreis sich ebenfalls auf schwierige Situationen vorzubereiten, befand Ganster. Man müsse für den kommenden Winter sehr gut aufgestellt sein; Verantwortung ohne Panik übernehmen, aber Sicherheit garantieren, unterstrich sie.

Die Geehrten

10 Jahre: Kevin Burkhard, Leimen; Dominik Früh, Rodalben; Sophia Glade, Münchweiler; Dietmar Kölsch, Rodalben; Lukas und Johannes Lahner, Leimen; Fabian Lehr, Donsieders; Enrico Schäfer, Luca Schumacher, beide Rodalben.

15 Jahre: Kai Dresen, Clausen; Jens Dresen, Clausen; Christoph Ficht, Donsieders; Tim Gerlach, Leimen; Nils Leising, Donsieders; Ralf Meinert, Münchweiler; Ralf Peter, Münchweiler; Patrick Wetzke, Leimen.

20 Jahre: Bruno Anstett, Leimen; Tobias Dauenhauer, Rodalben; Florian Ferdinand, Leimen; Stefan Germann, Rodalben; Johannes Groh, Münchweiler; Steven Heberle, Münchweiler; Philipp Helfrich, Münchweiler; Daniel Kilb, Donsieders; Stepha Kölsch, Rodalben; Sebastian Lieb, Rodalben; Nicolaus Metzger, Clausen; Tobias Schäfer, Clausen; Florian Schell, Münchweiler; Ilka Sprigade, Münchweiler; Yves Ullinger, Münchweiler; Steffen Zimmermann, Münchweiler.

25 Jahre: Thomas Becker, Rodalben; Sascha Dillinger, Rodalben; Christoph Kästner, Rodalben; Peter Neukirch, Rodalben; Benjamin Petry, Clausen; Tobias Seewald, Rodalben; Christian Vogt, Clausen.

30 Jahre: Jürgen Assel, Münchweiler; Tobias Auer, Münchweiler; Luca Bratzel Münchweiler; Florian Cronauer, Münchweiler; Holger Gerlach, Leimen; Torsten Hüther, Münchweiler; Andreas Jüllig, Clausen; Christian Lahner, Leimen; Sven Pfirrmann, Leimen; Ulrich Wenger, Leimen; Rainer Wittmer, Rodalben; Frank Zimmermann, Rodalben.

35 Jahre: Jochen Busch, Clausen; Wolfgang Fischer, Münchweiler; Heiko Groh, Clausen; Markus Hüther, Münchweiler; Emmanuel Papantoniou, Leimen.

40 Jahre: Ralf Dilli, Münchweiler; Carmen Ehrhard, Münchweiler; Heiko Helfrich, Münchweiler; Peter Kehrwald, Münchweiler; Matthias Littig, Donsieders; Michael Merkle, Münchweiler; Uwe Schaf, Rodalben; Stefan Zeisberger, Rodalben.