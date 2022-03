Auch in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland nimmt die Anzahl der Kriegsflüchtlinge beinahe täglich zu. 69 Menschen waren am Donnerstag registriert. Die meisten waren mithilfe von Verwandten, Freunden und Hilfsorganisationen gekommen.

69 Flüchtlinge aus der Ukraine sind (Stand Donnerstag) in der Verbandsgemeinde Dahner Felsenland registriert, informierten Verbandsbürgermeister Michael Zwick und VG-Mitarbeiter Ralf Ehwald am Donnerstag den Verbandsgemeinderat. 28 von ihnen sind in Fischbach untergekommen, 19 wie berichtet in Ludwigswinkel sowie weitere Personen in anderen Orten der Verbandsgemeinde. Die Hilfsbereitschaft der Bürger vor Ort sei „riesig“, stellte Zwick fest.

Bisher kamen vier Personen per Zuteilung des Landes, die anderen über Verwandte, Freunde oder Hilfsorganisationen. Dies könne sich aber schnell ändern, kündigte Zwick an, denn die Aufnahmeeinrichtungen seien inzwischen gefüllt und die Vorlaufzeit für aufnehmende Kommunen betrage nun einen Tag oder weniger. Sieben Wohnungen hat die VG bisher angemietet, weitere sollen folgen.

Der Hilfebedarf der Geflüchteten ist laut Zwick unterschiedlich: Manche seien privat untergekommen und benötigten nur Lebensmittel, andere benötigten gar keine Hilfe und wieder andere benötigten eine Unterkunft und finanzielle Unterstützung. Dies unterscheide die aktuelle Lage auch von der Flüchtlingswelle 2015/16, als viele Menschen aus Syrien kamen.