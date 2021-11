So sehr Verbandsbürgermeister Björn Bernhard das Euroclassic-Festival mag, so sehr brauche es nach Meinung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land eine Auffrischungskur. Gerade in puncto Bands und Konzerte müsse sich etwas verändern.

Es brauche bei Euroclassic auch Veranstaltungen für Kinder und stärker herausstechende Konzerte, sagte Bernhard am Donnerstag in der Sitzung des Sport- und Kulturausschusses. Für die müsse dann noch nicht mal der Klassikgedanke der Festival-Reihe abgelegt werden. Der weltberühmte Geiger David Garrett, der es weiß, klassische Musik von Mozart und Co. auf moderne Art zu präsentieren, wäre laut Bernhard jemand, der Euroclassic auf eine neue Ebene bringen könnte. Aber er weiß: „Der ist nicht finanzierbar.“

Die Verbandsgemeinde lehne das Festival aber nicht ab. Im kommenden Jahr ist sie wieder mit dabei, und sie will es in den Folgejahren weiter bleiben.