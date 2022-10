Kathrin Flory (SPD) und Matthias Neufeld (CDU) gehen am 6. November in die Stichwahl für das Amt der Verbandsbürgermeisterin oder des Verbandsbürgermeisters. Über die sexualisierte Verbalattacke eines Mannes bei einem Wahlkampftermin von Kathrin Flory, ob er mit ihr schlafen dürfe wenn er sie wähle, hat die RHEINPFALZ berichtet. „Das ist schlimm, ich habe ihr geraten, Anzeige zu erstatten und ich hoffe, sie hat es getan“, reagiert ihr Gegenkandidat Neufeld. „Was meiner Mitkandidatin passiert ist, darf nicht entschuldigt werden. Schließlich geht es in dieser wichtigen Wahl nicht um das Geschlecht“. Auch er hat negative Wahlerfahrungen gemacht. „Ich musste mir von Frauen wiederholt sagen lassen, dass ich nicht gewählt werden kann, weil ich ein Mann bin“, so Neufeld. Das sei nicht schön, aber nicht zu vergleichen mit der Attacke gegen Frau Flory. Und er ärgere sich sehr, wenn seine ehrenamtlichen Helfer angepöbelt würden. Zum Beispiel wie er sich für Kinder einsetzen wolle, wenn er gar keine habe. Oder „nehmen sie ihren Scheiß wieder mit, Politiker lügen doch alle“. Eher gelassen nimmt der CDU-Kandidat zu Kenntnis, dass Wahlplakate verschwinden. „Das ist nichts Neues und gehört wohl zu jedem Wahlkampf. Auch bei mir sind Plakate verschwunden. Aber wenn sie den neuen Besitzern so gut gefallen – bitte. Das soll mich bis zur Stichwahl nicht aus der Ruhe bringen“, so Neufeld.