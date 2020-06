Immer wieder gibt es im Ort Probleme mit Falschparkern. Nun soll stärker kontrolliert werden. Darauf hat sich der Rat verständigt.

Viele Beschwerden von Bürgern über die Parksituation waren in letzter Zeit bei Ratsmitgliedern und beim Bürgermeister eingegangen. Ratsmitglieder hatten das Thema nun in die Sitzung am Donnerstag eingebracht, wie Ortsbürgermeister Ralf Weber auf Nachfrage mitteilte. Besonders kritisch werde es in der Ortsstraße beim Restaurant Salztrippler, sagte Weber. Hier führe die Parksituation dazu, dass zwei Autos nicht mehr aneinander vorbeikommen. Auch das Parken auf dem Bürgersteig komme oft vor und sei für Fußgänger gefährlich. Der Rat hat daher beschlossen, dass häufigere Kontrollen stattfinden und die Ordnungsverstöße geahndet werden sollen. Außerdem sollen die vorhandenen Parkplätze besser ausgeschildert werden, sagte Weber.

Der Rat stimmte in seiner Sitzung am Donnerstag außerdem einer Spende von 450 Euro durch den Förderkreis zu; diese wird für die Wartung der Schankanlage im Dorfgemeinschaftshaus verwendet.

In den Heuwiesen beschloss der Rat den Verkauf mehrerer kleiner Grundstücke, und ein Carport in der Hauptstraße wurde genehmigt.