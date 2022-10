Der VdK Rieschweiler-Mühlbach hat seine ehemalige Vorsitzende Doris Dörner zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Sie gehört dem Sozialverband seit 32 Jahren an und war von 1990 bis 1991 Schriftführerin und von 1991 bis 1994 Revisorin.

Von 1994 bis 2011 war sie Stellvertreterin des langjährigen Vorsitzenden Manfred Dauenhauer. Sie selbst übernahm 2011 den Vorsitz, den sie aber aufgeben musste. nachdem sie Ende 2020 plötzlich erkrankte. „Sie war mit Leib und Seele in ihrem VdK-Ortsverband engagiert“, lobt ihr Nachfolger Heino Schuck, und er ergänzt: „Frau Dörner hat mit ihrem Engagement dem Ehrenamt ein Beispiel gesetzt.“ Am Tag ihres 70. Geburtstags, am 28. September, wurde sie zur Ehrenvorsitzenden ernannt. Sie erhielt zudem eine Ehrenurkunde des Landesverbandes. Am VdK-Kreisverbandstag in Zweibrücken hatte sie bereits die goldene Ehrennadel des VdK Deutschland erhalten.