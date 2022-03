Polizei anrufen, Plätze ausleuchten, Anzeige erstatten: Der Stadtrat forderte am Montag massives Einschreiten gegen den um sich greifenden Vandalismus, ob am unteren Marienplatz oder in Richtung Busbahnhof. Jüngster Anlass: Scheiben einer Gaststätte waren am Wochenende eingeschlagen worden.

Am Wochenende waren Scheiben der Gaststätte „Zur Alten Post“ eingeworfen worden, der Schaden beträgt 8000 Euro, offensichtlich war es ein Einzeltäter. Die Wanderkarte am Bahnhof war beschädigt worden, an der Bushaltestelle beim Bahnhof soll es gebrannt haben. Ralf Lehmann (Grüne), als Anwohner schon oftmals Augenzeuge von Radau und Ausschreitungen gewesen, berichtete von schon nachmittags betrunkenen Jugendlichen, die auf dem Gelände gegenüber dem Wasgau-Markt stundenlang laut grölten und Passanten anpöbelten. „Wenn ich die Polizei verständige, dauert es zwei Stunden, bis der Streifenwagen eintrifft, dann ist es zu spät“, berichtete er.

Derweil nimmt der Vandalismus extreme Ausmaße ein. Hinter der historischen Marienkirche, Kleinod im Zentrum der Stadt, türmen sich oftmals Bier- und Schnapsflaschen auf. Zudem wird der Platz als Toilette missbraucht und verunstaltet. Die ausufernden Missstände seien „nicht mehr zu akzeptieren“, man müsse „das Problem in den Griff bekommen“, befanden Ratsmitglieder und fragten unter anderem zuerst einmal nach einem Einschreiten des Ordnungsamtes der VG.

Verfolgung der Straftaten oftmals schwierig

Das Ordnungsamt sei keine „Hilfspolizei“, stellte VG- Bürgermeister Wolfgang Denzer vorab klar. Gleichwohl verwies er darauf, dass in Zusammenarbeit mit der Polizei und dem Sicherheitsdienst der Bahn schon Personalien erfasst worden seien. Handele es sich doch bei Sachschäden und Beleidigungen um Straftaten. Kaum aber seien Bußgeldbescheide verschickt worden, trudelten schon die ersten Anwaltsschreiben ein mit Abstreiten jeglicher Beteiligung an den Vorfällen. „Alles nicht so einfach“, meinte Denzer. Er sprach von „einem gesellschaftlichen Problem“.

Im Zusammenhang mit den (meist) jugendlichen Übeltätern hatte die CDU-Fraktion schon in der vorigen Ratssitzung die „Einführung einer Grünflächenverordnung“ gewünscht. Den Bürgermeister hatte die Fraktion beauftragt zu überprüfen, ob eine solche Verordnung – ergänzend zur Gefahrenabwehr – auf den Weg zu bringen sei. Nun legte Bürgermeister Schäfer die Antwort der Kreisverwaltung vor mit der eindeutigen Aussage: „Nein!“. Eine solche Satzung wäre rechtswidrig, hieß es, weil sie eingreifen würde in Belange des Ordnungsamtes und des Polizeirechts.

Keine zusätzliche Regelung möglich

Seitens der VG bestehe bereits eine Gefahrenabwehr- Verordnung. Es sei nicht möglich, das habe auch die ADD mitgeteilt, die bereits in dieser Verordnung „verankerten Gebote/ Verbote zusätzlich zu regeln“. Allenfalls könnten über eine Nutzungsverordnung zusätzliche Schilder aufgestellt werden „bei zweifelhafter Wirksamkeit“, so Denzer.

Hinsichtlich der beklagten Ausschreitungen äußerte sich Thomas Wafzig (Grüne) milde. Es existiere keine Einrichtung für Jugendtreffs mehr in Rodalben, „keine Kneipe und keine Teestube“. Deshalb wäre darüber nachzudenken, Jugendlichen „Angebote zu machen“.

Versammlungsorte sollen verändert werden

Denzer riet der Stadt, Plätze einsehbar zu gestalten durch Schneiden von Hecken und Sträuchern, außerdem die Ausleuchtung zu verbessern. Ulrike Kahl-Jordan pflichtete ihm bei. „Diese Kriminalität“, merkte sie zudem an, werde „von Staatsanwalt und Justiz oftmals verniedlicht“. Sie forderte deshalb auf, hartnäckig zu bleiben, Vorfälle der Polizei immer wieder zu melden und sich „gegen eingestellte Verfahren zur Wehr zu setzen“.

Zunächst nahm der Stadtrat die Stadt in die Pflicht, gegen den Vandalismus vorzugehen, indem sie etwa die Versammlungsorte so gestaltet, dass die Jugendliche nur auf einer Art Präsentierteller zusammenkommen können. Dadurch sollen Ausschreitungen gedämpft und das Einschreiten über die Polizei beschleunigt werden.